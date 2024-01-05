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  4. «Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Украина. Премьер лига
05 января 2024, 10:15 |
3198
1

«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука

Деннис Люкенс – о бывшем футболисте сборной, который молчит о войне

05 января 2024, 10:15 |
3198
1
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Американский футбольный тренер Деннис Люкенс, в свое время тренировавший в Украине херсонский «Кристалл», высказался об Анатолии Тимощуке.

«Как отношусь к тому, что Тимощук после начала полномасштабного вторжения остался в россии? Тимощук и до войны был в россии, играл за «зенит». У него русская жена и русские дети. Война застала его там. Что он должен делать? Выйти на улицу и протестовать против путина? Его бы сразу арестовали и посадили в тюрьму.

Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из россии и живет в другой стране. Я не хотел бы очутиться на его месте. Тимощук сказал мне, что он украинец и любит Украину.

Я даже пытался помочь уехать ему с семьей в Ирландию. Он сказал мне, что хочет уехать из россии. Он застрял в там еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения», – рассказал Люкенс.

Ранее УАФ ввела санкции в отношении Тимощука.

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Анатолий Тимощук российско-украинская война
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
Не так важливо, де людина живе, важливіше - що у неї в голові. Чомусь Ракицький зміг чітко висловити свою позицію (при чому кардинально її змінивши), розірвати контракт та виїхати на Батьківщину. А деякі футболісти, співачки та інші "українці" тільки белькочуть, що вони "за мир" та продовжують жити в рашці та працювати на агрессора.
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