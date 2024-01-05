«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука

Американский футбольный тренер Деннис Люкенс, в свое время тренировавший в Украине херсонский «Кристалл», высказался об Анатолии Тимощуке.

«Как отношусь к тому, что Тимощук после начала полномасштабного вторжения остался в россии? Тимощук и до войны был в россии, играл за «зенит». У него русская жена и русские дети. Война застала его там. Что он должен делать? Выйти на улицу и протестовать против путина? Его бы сразу арестовали и посадили в тюрьму.

Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из россии и живет в другой стране. Я не хотел бы очутиться на его месте. Тимощук сказал мне, что он украинец и любит Украину.

Я даже пытался помочь уехать ему с семьей в Ирландию. Он сказал мне, что хочет уехать из россии. Он застрял в там еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения», – рассказал Люкенс.

Ранее УАФ ввела санкции в отношении Тимощука.