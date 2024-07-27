«Я буду удивлен». Слот рассказал, почему Ливерпуль пока без новичков

Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот понимает, почему летом клуб не сделал еще ни одного приобретения, однако будет удивлен, если к осени останется без новичков.

«Я пришел в команду, у которой много классных игроков, поэтому сложно улучшить этот состав. Я рад тем игрокам, которые есть в «Ливерпуле», но буду удивлен, если мы в итоге никого не подпишем».

«Наверное, трансферы будут в конце окна, потому что сейчас я жду возвращения всех игроков на тренировочный сбор», – сказал Слот.

Наставник заменил Юргена Клоппа, который покинул команду после минувшего сезона.