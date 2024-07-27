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  4. «Я буду удивлен». Слот рассказал, почему Ливерпуль пока без новичков
Англия
27 июля 2024, 16:12 |
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«Я буду удивлен». Слот рассказал, почему Ливерпуль пока без новичков

Тренер ждет новых игроков

27 июля 2024, 16:12 |
420
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«Я буду удивлен». Слот рассказал, почему Ливерпуль пока без новичков
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот понимает, почему летом клуб не сделал еще ни одного приобретения, однако будет удивлен, если к осени останется без новичков.

«Я пришел в команду, у которой много классных игроков, поэтому сложно улучшить этот состав. Я рад тем игрокам, которые есть в «Ливерпуле», но буду удивлен, если мы в итоге никого не подпишем».

«Наверное, трансферы будут в конце окна, потому что сейчас я жду возвращения всех игроков на тренировочный сбор», – сказал Слот.

Наставник заменил Юргена Клоппа, который покинул команду после минувшего сезона.

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Ливерпуль Арне Слот трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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