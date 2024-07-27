«Я буду удивлен». Слот рассказал, почему Ливерпуль пока без новичков
Тренер ждет новых игроков
Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот понимает, почему летом клуб не сделал еще ни одного приобретения, однако будет удивлен, если к осени останется без новичков.
«Я пришел в команду, у которой много классных игроков, поэтому сложно улучшить этот состав. Я рад тем игрокам, которые есть в «Ливерпуле», но буду удивлен, если мы в итоге никого не подпишем».
«Наверное, трансферы будут в конце окна, потому что сейчас я жду возвращения всех игроков на тренировочный сбор», – сказал Слот.
Наставник заменил Юргена Клоппа, который покинул команду после минувшего сезона.
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