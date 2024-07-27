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Фехтование
27 июля 2024, 15:36 | Обновлено 27 июля 2024, 15:46
297
0

Фехтование. Украинка Харькова вышла в четвертьфинал Олимпиады

Влада прошла соперницу из Японии

27 июля 2024, 15:36 | Обновлено 27 июля 2024, 15:46
297
0
Фехтование. Украинка Харькова вышла в четвертьфинал Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинка Влада Харькова пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2024 по фехтованию на шпаге. Спортсменка в поединке 1/8 финала одолела представительницу Японии Йошимуру Михо.

Для Влады это дебютные Олимпийские Игры.

Ранее в 1/16 финала вылетела Фейби Бежура, а Елена Кривицкая вышла в 1/8 финала.

Олимпиада-2024. Фехтование на шпаге, женщины. 1/8 финала

Влада Харькова – Йошимуру Михо 15:10

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Влада Харькова Олимпийские игры 2024 фехтование Фейби Бежура Елена Кривицкая
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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