Фехтование27 июля 2024, 15:36 | Обновлено 27 июля 2024, 15:46
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Фехтование. Украинка Харькова вышла в четвертьфинал Олимпиады
Влада прошла соперницу из Японии
27 июля 2024, 15:36 | Обновлено 27 июля 2024, 15:46
297
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Украинка Влада Харькова пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2024 по фехтованию на шпаге. Спортсменка в поединке 1/8 финала одолела представительницу Японии Йошимуру Михо.
Для Влады это дебютные Олимпийские Игры.
Ранее в 1/16 финала вылетела Фейби Бежура, а Елена Кривицкая вышла в 1/8 финала.
Олимпиада-2024. Фехтование на шпаге, женщины. 1/8 финала
Влада Харькова – Йошимуру Михо 15:10
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