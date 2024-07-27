Фехтование. Украинка Харькова вышла в четвертьфинал Олимпиады

Украинка Влада Харькова пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2024 по фехтованию на шпаге. Спортсменка в поединке 1/8 финала одолела представительницу Японии Йошимуру Михо.

Для Влады это дебютные Олимпийские Игры.

Ранее в 1/16 финала вылетела Фейби Бежура, а Елена Кривицкая вышла в 1/8 финала.

Олимпиада-2024. Фехтование на шпаге, женщины. 1/8 финала

Влада Харькова – Йошимуру Михо 15:10