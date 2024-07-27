27 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.

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Игра пройдет в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматичной игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

Турнирное положение после 1-го тура: Марокко, Ирак (по 3 очка), Аргентина, Украина (по 0).

В матчах 2-го тура 27 июля Украина сыграет против Марокко, а Аргентина встретится с Ираком.

Ротань определил стартовый состав Украины U-23 на матч против Марокко U-23

Украина: Фесюн – Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк – Крыськив, Рубчинский, Михайленко – Хлань, Сикан, Брагару

Запас: Ермаков, Таловеров, Сыч, Очеретько, Краснопир, Велетень, Федор.