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Футбол
27 июля 2024, 16:47 | Обновлено 27 июля 2024, 16:54
1216
3

Ротань определил стартовый состав Украины U-23 на матч против Марокко U-23

27 июля в 18:00 пройдет второй матч украинской команды на ОИ-2024

27 июля 2024, 16:47 | Обновлено 27 июля 2024, 16:54
1216
3
Ротань определил стартовый состав Украины U-23 на матч против Марокко U-23

27 июля в 18:00 сборная Украины U-23 проводит второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматичной игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

Турнирное положение после 1-го тура: Марокко, Ирак (по 3 очка), Аргентина, Украина (по 0).

В матчах 2-го тура 27 июля Украина сыграет против Марокко, а Аргентина встретится с Ираком.

Ротань определил стартовый состав Украины U-23 на матч против Марокко U-23

Украина: Фесюн – Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк – Крыськив, Рубчинский, Михайленко – Хлань, Сикан, Брагару

Запас: Ермаков, Таловеров, Сыч, Очеретько, Краснопир, Велетень, Федор.

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 Украина - Марокко сборная Украины по футболу U-23 сборная Марокко по футболу U-23 футбол на Олимпиаде стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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rosti79
0:5
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0
Prunus armeniaca
И пусть играют без замен до полной победы.
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0
ВАЛ
Україна вперед до ПЕРЕМОГИ!!!
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0
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