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  4. Марлон Гомес обошелся Шахтеру дешевле, чем сообщалось. Известно почему
Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 16:51 |
424
0

Марлон Гомес обошелся Шахтеру дешевле, чем сообщалось. Известно почему

«Горняки» смогли сэкономить на трансфере бразильца

27 июля 2024, 16:51 |
424
0
Марлон Гомес обошелся Шахтеру дешевле, чем сообщалось. Известно почему
shakhtar.com. Марлон Гомес

Донецкий «Шахтер» смог пристойно сэкономить на трансфере бразильского хавбека Марлона Гомеса, который состоялся в январе нынешнего года.

Изначально «горняки» договорились с прежним клубом футболиста «Васко да Гама» о сумме отступных в 12 миллионов евро, которые будут выплачены тремя равными траншами по 4 миллиона евро.

Однако впоследствии «Васко да Гама», который начал ощущать острую нехватку финансирования, согласился предоставить «Шахтеру» скидку в 15% на авансовое погашение остатка долга по трансферу Марлона Гомеса. Таким образом, вместо 8 миллионов евро дончане выплатили за игрока 6,8 миллионов.

Общая сумма трансфера Марлона Гомеса из «Васко да Гама» в «Шахтер» составила 10,8 миллионов евро. Это на 1,2 миллиона меньше, чем было оговорено клубами изначально.

Марлон Гомес уже сыграл 13 официальных матчей за «Шахтер», в которых отличился 4 голами и 1 ассистом, а также стал чемпионом и обладателем Кубка Украины.

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Марлон Гомес Шахтер Донецк Васко да Гама трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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