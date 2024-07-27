Заработали на Шахтере. Галатасарай назвал чистый доход от трансфера Тете

25 июля греческий «Панатинаикос» завершил все формальности в вопросе перехода вингера «Галатасарая» Тете, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

Официально стороны трансфера предпочли не сообщать о сумме сделки, из-за чего в СМИ встречалась крайне противоречивая информация по этому вопросу.

Впрочем, позднее «Галатасарай» официально отрапортовал, что чистый доход клуба от перехода Тете составит 4,75 миллиона евро.

Учитывая то обстоятельство, что «Шахтер» выиграл дело против «Галатасарая» и Тете в ФИФА, которая обязала последних возместить «горнякам» порядка 2,5 миллионов евро компенсации за переезд бразильца в Стамбул, оформленный де-факто в одностороннем порядке, то общая сумма сделки, как и сообщалось, составила 7,25 миллионов евро.

Напомним, Тете подписал с «Панатинаикосом» 4-летний контракт.