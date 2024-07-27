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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «В Кривбассе роскошные бомбоубежища»
Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 16:05 |
357
2

Юрий ВЕРНИДУБ: «В Кривбассе роскошные бомбоубежища»

Главный тренер «Кривбасса» рассказал о печальных реалиях жизни в Кривом Роге

27 июля 2024, 16:05 |
357
2
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Кривбассе роскошные бомбоубежища»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о печальных реалиях жизни в Кривом Роге во время полномасштабной войны:

«Очень много обстрелов, часто обстреливают Кривой Рог. Если у нас нет 10-12 сирен, то считается, что день прошел удачно. Мы привыкли играть и тренироваться во время сирен, когда в нас летят ракеты. Игроки обладают мужеством. Мы все должны рисковать - в этом заключается жизнь.

За последние 2 сезона было прервано много игр, я даже сбился со счета. В мае наш матч против житомирского «Полесья» пришлось прервать в первом тайме, и он был завершен лишь на следующий день. Чтобы предотвратить такие случаи, матчи обычно назначают на ранние часы. Нам разрешено играть только до 22:00, поскольку с 23:00 до 5:00 действует комендантский час.

Но футбол все равно приносит людям радость, и это дает нам дополнительную мотивацию. Мы сделаем все возможное для наших болельщиков и нашей нации. Квалификация в групповой этап Лиги Европы была бы огромным праздником. Это должно быть сложнее, чем с «Зарей», но я надеюсь, что мы выступим еще лучше. Несмотря на ситуацию, у нас есть много хороших иностранных игроков. У нас скромная, но очень хорошая тренировочная база. Игроки живут там и получают все необходимое, чтобы сосредоточиться на футболе. Конечно, я прошу их уходить в укрытие, когда ночью начинаются ракетные обстрелы. У нас очень роскошные укрытия».

Ранее Юрий Вернидуб рассказал, как совмещает футбол и службу в Вооруженных силах Украины.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига российско-украинская война воздушная тревога
Дмитро Вербинський Источник: The Guardian
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Комментарии 2
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AndiM
Звичайно бл, бо гроші з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області розікрали зелені пдараси , а на здачу побудували розкішні бомбосховища для себе. 
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C.Пеклов
Знайшов чим хвастать...
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