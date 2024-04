Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. Летом он мог возглавить Шахтер

Представители английского «Ливерпуля» имели прямой контакт с главным тренером «Фейеноорда» Арне Слотом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, между сторонами уже состоялась одна встреча. Также запланировано проведение еще одного контакта.

Интересно, что летом 2023 года Арне Слота как потенциальную замену для Игоря Йовичевича рассматривал донецкий «Шахтер».

Сейчас «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 74 очка в 33 матчах чемпионата. После завершения сезона команду покинет ее коуч Юрген Клопп.

