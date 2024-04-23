Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. Летом он мог возглавить Шахтер
Англия
23 апреля 2024, 18:33 |
1305
0

Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. Летом он мог возглавить Шахтер

Представители «красных» уже контактировали с Арне Слотом

23 апреля 2024, 18:33 |
1305
0
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. Летом он мог возглавить Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Представители английского «Ливерпуля» имели прямой контакт с главным тренером «Фейеноорда» Арне Слотом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, между сторонами уже состоялась одна встреча. Также запланировано проведение еще одного контакта.

Интересно, что летом 2023 года Арне Слота как потенциальную замену для Игоря Йовичевича рассматривал донецкий «Шахтер».

Сейчас «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 74 очка в 33 матчах чемпионата. После завершения сезона команду покинет ее коуч Юрген Клопп.

По теме:
Тренер Ярмолюка может возглавить Ливерпуль
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
ВИДЕО. Может повторить? Челси вспомнил супергол Мудрика в ворота Арсенала
Арне Слот Юрген Клопп Ливерпуль Фейеноорд Шахтер Донецк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо назначение тренера чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде
Теннис | 23 апреля 2024, 14:34 13
Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде
Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде

Александра Эала из Филиппин обыграла Лесю в трех сетах

Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Футбол | 23 апреля 2024, 12:00 0
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико

19–22 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании 2023/24

Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
Футбол | 23.04.2024, 18:44
Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
Полузащитник Лацио в свое время мог оказаться в Динамо
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Футбол | 22.04.2024, 21:31
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Футбол | 23.04.2024, 06:05
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 33
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
22.04.2024, 11:19 11
Футбол
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
ФОТО. У Рыбакиной – Porsche. Награждение после проигранного финала Костюк
ФОТО. У Рыбакиной – Porsche. Награждение после проигранного финала Костюк
21.04.2024, 17:41 3
Теннис
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
22.04.2024, 00:07
Футбол
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
22.04.2024, 07:22 5
Футбол
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
21.04.2024, 21:43 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем