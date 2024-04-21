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21 апреля 2024, 22:23 |
1185
0

Красивое окончание. Экс-хавбек Динамо попрощался с фанами в Австралии

Милош Нинкович готовится повесить бутсы на гвоздь

21 апреля 2024, 22:23 |
1185
0
Красивое окончание. Экс-хавбек Динамо попрощался с фанами в Австралии
instagram.com/wswanderersfc

Накануне в австралийской А-лиге состоялся поединок между «Вестерн Сидней» и «Мельбурн Сити» (1:2), который оказался примечателен тем, что в нем с фанатами хозяев поля попрощался 39-летний экс-хавбек «Динамо» Милош Нинкович.

Серб вышел на замену на 74-й минуте при счете 1:2, и изменить ход событий в поединке не сумел.

Впрочем, болельщики «Вестерн Сидней» тепло приветствовали Нинковича, который планирует в конце текущего сезона завершить карьеру.

Нинкович после финального свистка накинул круг почета вокруг стадиона, раздавал автографы и много общался с болельщиками.

«Это была моя последняя игра перед своими болельщиками. Это было сложно. Спасибо всем за вашу поддержку на протяжении последних двух лет. Этот клуб заботился обо мне и моей семье, теперь мой долг оставаться в клубе, помогать этим молодым игрокам... Это моя последняя игра в домашних стенах, надеюсь, еще не в сезоне, надеюсь сыграть еще чуть-чуть», – сказал Нинкович со слезами на глазах.

До завершения сезона в А-лиге «Вестерн Сидней» предстоит сыграть еще один матч – на выезде против «Мельбурн Виктори». Эта игра запланирована на 27 апреля.

Ранее Нинкович заявлял, что девять лет выступлений за «Динамо» не понравились ему настолько, как карьера в Австралии.

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Милош Нинкович Вестерн Сидней завершение карьеры чемпионат Австралии по футболу Динамо Киев Мельбурн Сити
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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