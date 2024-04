Красивое окончание. Экс-хавбек Динамо попрощался с фанами в Австралии

Накануне в австралийской А-лиге состоялся поединок между «Вестерн Сидней» и «Мельбурн Сити» (1:2), который оказался примечателен тем, что в нем с фанатами хозяев поля попрощался 39-летний экс-хавбек «Динамо» Милош Нинкович.

Серб вышел на замену на 74-й минуте при счете 1:2, и изменить ход событий в поединке не сумел.

Впрочем, болельщики «Вестерн Сидней» тепло приветствовали Нинковича, который планирует в конце текущего сезона завершить карьеру.

Нинкович после финального свистка накинул круг почета вокруг стадиона, раздавал автографы и много общался с болельщиками.

«Это была моя последняя игра перед своими болельщиками. Это было сложно. Спасибо всем за вашу поддержку на протяжении последних двух лет. Этот клуб заботился обо мне и моей семье, теперь мой долг оставаться в клубе, помогать этим молодым игрокам... Это моя последняя игра в домашних стенах, надеюсь, еще не в сезоне, надеюсь сыграть еще чуть-чуть», – сказал Нинкович со слезами на глазах.

A fitting farewell for a legend of the A-Leagues ❤️⚽️



Ahead of his last regular season home match, Miloš Ninković was given a guard of honour with his family and presented with a framed jersey.#WSWvMCY #ALM @wswanderersfc pic.twitter.com/mrGpiBQgsB