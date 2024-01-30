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  4. НИНКОВИЧ: «9 лет в Динамо не понравились мне так, как футбол в Австралии»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 13:48 |
749
3

НИНКОВИЧ: «9 лет в Динамо не понравились мне так, как футбол в Австралии»

Сербский легионер рассказал, насколько комфортно чувствует себя на «Зеленом континенте»

30 января 2024, 13:48 |
749
3
НИНКОВИЧ: «9 лет в Динамо не понравились мне так, как футбол в Австралии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Нинкович

39-летний сербский полузащитник «Вестерн Сидней» Милош Нинкович, успевший поиграть ранее в Украине, признался, что период карьеры в Австралии ему понравился больше, чем многолетние выступления за «Динамо» (на контракте в киевском клубе Милош находился с 2004 по 2013 годы).

«Я провел девять лет в киевском «Динамо», но мне это не нравилось так, как футбол в Австралии. Я хочу, чтобы меня запомнили как игрока, который каждый раз отдавал все. Я очень рад, что выиграл так много трофеев, но самое главное для меня – это уважение, которое я проявил к своим товарищам по команде и соперникам».

«Я определенно хочу быть тренером, несколько лет назад у меня не было таких амбиций, но на тренировочном поле я чувствую себя наиболее счастливым. Марк (Рудан – главный тренер «Вестерн Сидней» - прим. ред.) упомянул, что хотел бы видеть меня своим вторым помощником. Но я все еще хочу сконцентрироваться на этом сезоне и закончить его как можно лучше», – рассказал Нинкович.

Накануне Нинкович заявил, что планирует завершить карьеру по окончании сезона-2023/24.

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Милош Нинкович Динамо Киев чемпионат Австралии по футболу чемпионат Украины по футболу
Источник ESPN
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Лига конференций без динамо
Плюнул в лицо дырявым и унизил их снова 
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IronValdemar
Звичайно. В європейському футболі треба працювати, а тут такий розлаблений режим.
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steelmaker
От що значить - людина кинула пити!
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