НИНКОВИЧ: «9 лет в Динамо не понравились мне так, как футбол в Австралии»
Сербский легионер рассказал, насколько комфортно чувствует себя на «Зеленом континенте»
39-летний сербский полузащитник «Вестерн Сидней» Милош Нинкович, успевший поиграть ранее в Украине, признался, что период карьеры в Австралии ему понравился больше, чем многолетние выступления за «Динамо» (на контракте в киевском клубе Милош находился с 2004 по 2013 годы).
«Я провел девять лет в киевском «Динамо», но мне это не нравилось так, как футбол в Австралии. Я хочу, чтобы меня запомнили как игрока, который каждый раз отдавал все. Я очень рад, что выиграл так много трофеев, но самое главное для меня – это уважение, которое я проявил к своим товарищам по команде и соперникам».
«Я определенно хочу быть тренером, несколько лет назад у меня не было таких амбиций, но на тренировочном поле я чувствую себя наиболее счастливым. Марк (Рудан – главный тренер «Вестерн Сидней» - прим. ред.) упомянул, что хотел бы видеть меня своим вторым помощником. Но я все еще хочу сконцентрироваться на этом сезоне и закончить его как можно лучше», – рассказал Нинкович.
Накануне Нинкович заявил, что планирует завершить карьеру по окончании сезона-2023/24.
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