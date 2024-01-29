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29 января 2024, 13:29 |
205
0

ФОТО. Экс-динамовец, играющий в Австралии, объявил о завершении карьеры

39-летний Милош Нинкович выступает на Зеленом континенте с 2015-го

29 января 2024, 13:29 |
205
0
ФОТО. Экс-динамовец, играющий в Австралии, объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Нинкович

Бывший полузащитник киевского «Динамо» 39-летний Милош Нинкович объявил о том, что по окончании сезона-2023/2024 завершит игровую карьеру.

Об этом сообщил австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс», за который выступает футболист, на своей странице в Instagram.

Добавим, что Милош Нинкович играл за киевское «Динамо» с 2004 по 2013 год. За «сине-белых» он провел в общей сложности 160 матчей, забил 15 голов, сделал 16 ассистов. С «Динамо» Нинкович завоевал два чемпионства страны и два Кубка Украины, а также побеждал в Суперкубке Украины.

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Милош Нинкович завершение карьеры чемпионат Австралии по футболу Динамо Киев
Источник Instagram
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