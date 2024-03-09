Идейе и еще 4 экс-легионера Динамо, которых потянуло на экзотику в футболе

В настоящий момент по объективным причинам состав «Динамо» не изобилует иностранными футболистами. Да и среди тех иностранцев, которые все-таки присутствуют в стане «бело-синих» нет ни одного, кого можно было бы отнести к категории звезд, даже по меркам нынешней украинской Премьер-лиги.

А ведь были времена, когда в футболке «Динамо» на поле выходили Дьемерси Мбокани, Юнес Беланда, Александар Драгович, Браун Идейе, Мигель Велозу. Что интересно, все они по-прежнему продолжают активные выступления, однако некоторым пришлось отбыть в весьма экзотические по футбольным меркам страны или чемпионаты…

Браун Идейе

Клуб: «Аль-Ярмук» (Кувейт)

Гражданство: Нигерия

Возраст: 35 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Браун Идейе

Нигерийский центрфорвард Браун Идейе является одним из немногих легионеров, в которых «Динамо» крайне удачно инвестировало деньги за последние пару десятилетий. «Бело-синие» подписали африканца из «Сошо» летом 2011 года за 9 миллионов евро. На тот момент киевлянами еще руководил представитель страны 404 Юрий Семин, под руководством которого Идейе очень быстро превратился в ключевого футболиста команды. У Олега Блохина Браун также достаточно регулярно играл, но забивал уже чуть поменьше. Всего же «динамовский» этап карьеры Идейе продлился три года, за которые форвард сыграл 103 официальных поединка (42 гола, 11 ассистов).

Летом 2014 года Браун Идейе пожелал покинуть Украину, и за 12,6 миллионов евро перебрался на Туманный Альбион в ряды «Вест Бромвича». В Англии нигерийцу не посчастливилось поразить руководство клуба и его болельщиков солидной результативностью, и уже через год Идейе за 5,4 миллионов евро продали в «Олимпиакос». Впоследствии Браун поиграл также в Китае, Испании, Греции и Турции.

В декабре 2021 года Идейе попрощался с турецким «Гезтепе», причем этот клуб расторг контракт с нападающим досрочно. Казалось бы, после этого футболисту пора задуматься о завершении карьеры, но спустя восемь месяцев Браун нашел новый вариант – кувейтский клуб «Аль-Ярмук», в котором, как минимум по данным Transfermarkt, выступает и по настоящий момент.

В своих социальных сетях Идейе нынче активно выкладывает видео, на которых видно, как усердно форвард поддерживает форму – возможно, в свои 35 лет он еще хочет попробовать вернуться куда-то в более элитный чемпионат, но не исключено, что Браун просто делает это для хорошего самочувствия, и вскоре мы узнаем о его уходе на пенсию.

Милош Нинкович

Клуб: «Вестерн Сидней» (Австралия)

Гражданство: Сербия / Австралия

Возраст: 39 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Нинкович

А вот кто точно уйдет на пенсию в ближайшее время, так это Милош Нинкович. Атакующий полузащитник из Сербии переехал в «Динамо» за 700 тысяч евро из «Чукаричек» еще летом уже далекого 2004-го. В Киеве полноценно реализовать свой талант Нинкович так и не сумел, хотя и сыграл в бело-синей футболке 168 официальных матчей (15 голов, 16 ассистов).

Как признавался впоследствии сам Нинкович, его карьера в «Динамо» могла бы сложиться куда успешнее, если бы хавбек не вел чересчур активный ночной образ жизни. Столица Украины с ее многочисленными «злачными заведениями», а также компания таких же бесшабашных, как и сам серб, Милевского и Алиева, в целом негативно повлияли на карьеру легионера. Интересно, что прямой совет перестать гулять и пить алкоголь Нинковичу давал президент «Динамо» Игорь Суркис.

Летом 2013 года Нинкович окончательно покинул «Динамо», перейдя на правах свободного агента в «Црвену Звезду». Но на родине хавбек оставался недолго: в 2014-м он отбыл во французский «Эвиан», а еще спустя год оказался в Австралии. Тамошнюю А-лигу нельзя называть откровенно слабым турниром, но для европейских болельщиков это соревнование все-таки выглядит весьма экзотично.

Интересно, что Нинковичу удалось великолепно адаптироваться к футболу в Австралии. Там он в рядах «Сиднея» трижды становился чемпионом страны, а в 2022-м перебрался в «Вестерн Сидней», где продолжает играть и по сей день. Что правда, в конце января Милош официально объявил, что летом повесит бутсы на гвоздь, подведя черту под своей профессиональной карьерой, которая длится с 2002 года.

Юнес Беланда

Клуб: «Аль-Шамаль» (Катар)

Гражданство: Марокко / Франция

Возраст: 33 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Юнес Беланда

Фанатам «Динамо» остается только жалеть, что Юнес Беланда, как и Милош Нинкович, не сумел реализовать в Киеве и половины своего невероятного потенциала. «Бело-синие» потратили на покупку марокканца летом 2013 года баснословные для себя 10 миллионов евро. На тот момент Юнес был лидером «Монпелье» – команды, которая в 2012 году сенсационно стала чемпионом Франции.

Но в Украине карьера у Беланда сложилась не так успешно. Если в Лиге 1 за «Монпелье» Юнес два сезона кряду забивал по 10 и более мячей, то лучшим показателем для марокканца в «Динамо» остались 6 голов, которыми он отличился в дебютном сезоне в рамках УПЛ. В какой-то момент у Беланда накалились отношения с тогдашним коучем «Динамо» Олегом Блохиным, которому, по слухам, футболист прямо заявлял, что приехал в Украину, «чтобы играть, а не греть лавку».

В январе 2016 года Беланда ушел в аренду в «Шальке», затем на таких же правах выступал за «Ниццу», а летом 2017-го его контракт у киевлян выкупил «Галатасарай». В целом, учитывая весьма запутанную схему тогдашнего трансфера африканца в Турцию, «Динамо» удалось вернуть инвестированные в покупку Беланда 10 миллионов евро, но определенный осадок у фанатов «бело-синих» от того, что такой талантливый исполнитель не сумел раскрыться в их любимой команде, очевидно, остался.

В Турции Беланда играл с 2017 года и по январь нынешнего. Он дважды становился чемпионом Суперлиги в рядах «Галатасарая», но затем со скандалом покинул этот клуб, против которого осенью 2022 года даже подал иск на 160 страницах в Спортивный арбитражный суд Лозанны. С лета 2021-го Беланда выступал за «Адана Демирспор», а в минувшем месяце на правах свободного агента перебрался в катарский «Аль-Шамаль». Это весьма скромная команда даже по меркам тамошней Лиги звезд, так что переезд Юнеса туда можно расценивать весьма однозначно: как желание заработать побольше денег, хотя в Киеве, по информации из кулуаров, марокканец однажды заявил Блохину, что финансы его интересуют значительно меньше, чем карьера. Что правда, тогда Беланда был и значительно моложе…

Мохаммед Кадири

Клуб: «Араз Нахичевань» (Азербайджан)

Гражданство: Гана

Возраст: 27 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кадири

Трансфер опорного полузащитника Мохаммеда Кадири в «Динамо» летом 2019 года изначально выглядел странно. До этого африканец успел неплохо проявить себя в аренде в тульском «арсенале», а вот в «Аустрии», которой принадлежал его контракт ничего особенного не демонстрировал. Неудивительно, что австрийцы ухватились за возможность не только избавиться от ненужного им легионера, да еще и выручить от этого неплохую компенсацию (поговаривали о паре миллионов долларов, хотя официально стороны финансовые подробности сделки предпочли не раскрывать).

В «Динамо» Кадири сыграл лишь 16 матчей, в которых «отметился» лишь 5 желтыми и 1 красной карточками. Впоследствии «бело-синие» отправляли африканца по арендам, прежде чем попрощались с футболистом окончательно в начале весны минувшего года.

Кадири удалось не так и быстро найти себе новый клуб. В июле 2023-го о подписании годичного трудового соглашения с ганским легионером объявил новичок элитарного дивизиона чемпионата Азербайджана «Араз Нахичевань». Этот клуб, основанный в 1967 году и переживший с тех пор несколько возрождений и переформатирований, является весьма скромным даже по меркам тамошнего футбола, а потому чем он мог заинтересовать Кадири, кроме возможности заработать, сказать сложно.

Что правда, хотя бы на таком уровне Кадири снова обрел стабильную игровую практику, но с оговоркой, что пока называть Мохаммеда ключевым футболистом «Араз Нахичевань» не приходится.

Александар Пантич

Клуб: «Ист Бенгал» (Индия)

Гражданство: Сербия

Возраст: 31 год

Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Пантич

Трансфер Александара Пантича, как и Мохаммеда Кадири, в «Динамо» изначально отдавал каким-то авантюризмом. Сербский центрбек перешел в киевскую команду в начале февраля 2017 года из «Вильярреала» на правах свободного агента, но сыграл за «Динамо» всего 20 официальных поединков, в которых отличился 1 результативной передачей.

Стать символом надежности в обороне «Динамо» Пантичу так и не посчастливилось. Наоборот, болельщики киевлян до сих пор с легкостью вспомнят несколько эпичных ошибок этого центрбека, которые дорого обошлись «бело-синим». Поэтому когда в начале сентября 2019 года «Динамо» объявило о завершении сотрудничества с Пантичем, вряд ли кто-то из поклонников киевлян слишком расстроился.

С тех пор Пантич успел сменить четыре клуба, поиграв на Кипре, в Польше и Испании. С января 2022-го по январь 2023-го Александар и вовсе просидел без работы в статусе свободного агента, пока ему удалось договориться с «Луго». Летом минувшего года серб вернулся на Кипр, а в середине февраля нынешнего года подписал контракт с индийским клубом «Ист Бенгал».

Интересно, что «Ист Бенгал» – это клуб, который был основан в 1920 году и трижды становился чемпионом Индии. Однако сейчас команда переживает отнюдь не лучшие времена и является одним из аутсайдеров текущего розыгрыша индийской Суперлиги. Из этого следует, что Пантич вряд ли отбыл в «Ист Бенгал» в расчете на пополнение личной трофейной комнаты…