ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб отчислил экс-форварда Динамо

Турецкий «Гезтепе» сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с 33-летним нигерийским форвардом Брауном Идейе, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо» в период с 2011 по 2014 годов.
«В результате переговоров с нашим игроком Брауном Идейе его контракт был расторгнут. Мы благодарим Идейе и желаем ему успехов в продолжающейся футбольной жизни», - гласит официальное сообщение турецкого клуба.
В «Гезтепе» Брайн Идейе выступал с лета минувшего года, однако в нынешнем сезоне появлялся на поле считанное количество раз.
Всего за турецкую команду за полтора года Идейе провел 36 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Источник — ФК Гезтепе
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