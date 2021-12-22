ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб отчислил экс-форварда Динамо

Браун Идейе получил статус свободного агента

  • 22.12.2021 09:54
  • 3373 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб отчислил экс-форварда Динамо
© ФК Гезтепе. Браун Идейе

Турецкий «Гезтепе» сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с 33-летним нигерийским форвардом Брауном Идейе, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо» в период с 2011 по 2014 годов.

«В результате переговоров с нашим игроком Брауном Идейе его контракт был расторгнут. Мы благодарим Идейе и желаем ему успехов в продолжающейся футбольной жизни», - гласит официальное сообщение турецкого клуба.

В «Гезтепе» Брайн Идейе выступал с лета минувшего года, однако в нынешнем сезоне появлялся на поле считанное количество раз.

Всего за турецкую команду за полтора года Идейе провел 36 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Источник — ФК Гезтепе

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 22.12.2021 10:05
    -1
    Нормальный форфард 36 матчей,3 гола.
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