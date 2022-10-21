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  4. Иск на 160 страниц. Экс-игрок Динамо пошел в CAS против Галатасарая
Турция
21 октября 2022, 18:08 |
648
0

Иск на 160 страниц. Экс-игрок Динамо пошел в CAS против Галатасарая

Юнес Беланда не простил турецкому гранду плохого отношения к себе

21 октября 2022, 18:08 |
648
0
Иск на 160 страниц. Экс-игрок Динамо пошел в CAS против Галатасарая
Twitter. Юнес Беланда

32-летний атакующий полузащитник «Адана Демирспор» Юнес Беланда, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу об увольнении из «Галатасарая».

В марте минувшего года марокканца отчислили из клуба, расторгнув с ним контракт в одностороннем порядке. Увольнение Беланда было мотивировано прежним руководством «Галатасарая» тем, что Юнес позволил себе критику в адрес клуба.

При этом, неустойку Беланда за досрочное расторжение договора не получил, и обратился в ФИФА с требованием о компенсации этой суммы, а также – морального ущерба.

В ФИФА сочли, что Беланда вправе получить от «Галатасарая» зарплату за два месяца по контракту, но запрос на компенсацию морального ущерба был отклонен. По этой причине марокканец подал иск в CAS, где в настоящий момент началось рассмотрение этого дела.

Известно, что иск Беланда к «Галатасараю» в CAS получился очень обширным – представители марокканца изложили свои требования и мотивацию на 160 страницах.

Напомним, с лета минувшего года Беланда выступает в другой турецкой команде – «Адана Демирспор», где в текущем сезоне отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами в 10 поединках Суперлиги.

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Источник CNN Turk
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