В доспехах рыцаря. Индийский клуб объявил о трансфере экс-бека Динамо
Александар Пантич до недавнего времени играл на Кипре
Клуб индийской Суперлиги «Ист Бенгал» официально отрапортовал о подписании контракта с 31-летним центральным защитником Александаром Пантичем.
С июля минувшего года Пантич выступал на Кипре за «Доксу», в рядах которой в текущем сезоне провел 8 официальных матчей (650 минут).
Украинским болельщикам Пантич известен как бывший футболист «Динамо». На контракте в киевском клубе серб был с 2017 по 2019 годы. За «бело-синих» сыграл 20 поединков, в которых отличился 1 результативной передачей.
«Ист Бенгал» является одним из аутсайдеров нынешнего сезона индийской Суперлиги. В настоящий момент команда занимает 10-е место при 12 участниках турнира.
Our Serbian 🇷🇸 warrior is here to strengthen our defence! 🧱#AmagoFans, let’s welcome Aleksandar Pantić to the ❤️💛 family! #JoyEastBengal #EastBengalFC #WelcomePantic pic.twitter.com/zGK78SFiE2— East Bengal FC (@eastbengal_fc) February 15, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бенфика» вырвали победу у «Тулузы»
Спортивный директор «Шахтера» рассказал, как президент УАФ просматривал матч против «Марселя»