Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В доспехах рыцаря. Индийский клуб объявил о трансфере экс-бека Динамо
Другие новости
16 февраля 2024, 08:50 |
1367
0

В доспехах рыцаря. Индийский клуб объявил о трансфере экс-бека Динамо

Александар Пантич до недавнего времени играл на Кипре

16 февраля 2024, 08:50 |
1367
0
В доспехах рыцаря. Индийский клуб объявил о трансфере экс-бека Динамо
ФК Ист Бенгал

Клуб индийской Суперлиги «Ист Бенгал» официально отрапортовал о подписании контракта с 31-летним центральным защитником Александаром Пантичем.

С июля минувшего года Пантич выступал на Кипре за «Доксу», в рядах которой в текущем сезоне провел 8 официальных матчей (650 минут).

Украинским болельщикам Пантич известен как бывший футболист «Динамо». На контракте в киевском клубе серб был с 2017 по 2019 годы. За «бело-синих» сыграл 20 поединков, в которых отличился 1 результативной передачей.

«Ист Бенгал» является одним из аутсайдеров нынешнего сезона индийской Суперлиги. В настоящий момент команда занимает 10-е место при 12 участниках турнира.

По теме:
Названо 3 футболистов, которых ПСЖ рассматривает как замену для Мбаппе
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Аталанты перешел в американский клуб
Суркис – Шапаренко: «У кого-то клаусула 150 млн? У тебя должна быть 300»
Александар Пантич трансферы Докса Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы
Футбол | 16 февраля 2024, 08:50 0
У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы
У кого 8.5? Стала известна оценка Трубина за матч в Лиге Европы

«Бенфика» вырвали победу у «Тулузы»

Дарио СРНА: «Конечно, Шевченко переживает за Шахтер»
Футбол | 16 февраля 2024, 08:31 0
Дарио СРНА: «Конечно, Шевченко переживает за Шахтер»
Дарио СРНА: «Конечно, Шевченко переживает за Шахтер»

Спортивный директор «Шахтера» рассказал, как президент УАФ просматривал матч против «Марселя»

ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
Футбол | 15.02.2024, 14:44
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
ФОТО. Джорджина похвасталась дорогим подарком от Роналду ко Дню влюбленных
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Бокс | 15.02.2024, 13:59
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Боксер, который ронял Фьюри, назвал две причины, по которым победит Усик
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Футбол | 16.02.2024, 07:14
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
ЧМ-2024. Триумф братьев Бё в индивидуальной гонке, провал Украины
14.02.2024, 20:11 18
Биатлон
Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров
Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров
14.02.2024, 08:26
Бокс
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
14.02.2024, 23:05 17
Теннис
Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне
Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне
14.02.2024, 15:24 1
Футбол
У Холанда произошла трагедия в семье. Эрлинг решил не брать выходные
У Холанда произошла трагедия в семье. Эрлинг решил не брать выходные
14.02.2024, 20:46 1
Футбол
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
14.02.2024, 14:11 17
Футбол
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
14.02.2024, 20:16 16
Футбол
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
14.02.2024, 17:35 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем