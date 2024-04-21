Сыграет ли Забарный? Стали известны составы на матч Астон Вилла – Борнмут

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Борнмут».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет поединок с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Your Aston Villa team! 👊 pic.twitter.com/6635XDTjdE — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 21, 2024