Сыграет ли Забарный? Стали известны составы на матч Астон Вилла – Борнмут
Матч 34-го тура АПЛ начнется в 17:00 по киевскому времени
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Борнмут».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет поединок с первых минут.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Your Aston Villa team! 👊 pic.twitter.com/6635XDTjdE— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 21, 2024
The team for #AVLBOU 👊— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 21, 2024
Up the Cherriessss 🍒 pic.twitter.com/kocanVwVgw
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