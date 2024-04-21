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Англия
21 апреля 2024, 16:24 |
359
0

Сыграет ли Забарный? Стали известны составы на матч Астон Вилла – Борнмут

Матч 34-го тура АПЛ начнется в 17:00 по киевскому времени

21 апреля 2024, 16:24 |
359
0
Сыграет ли Забарный? Стали известны составы на матч Астон Вилла – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Борнмут».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет поединок с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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