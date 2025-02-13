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  4. ФОТО. Красная для Слота. После матча Эвертон – Ливерпуль произошла стычка
Англия
13 февраля 2025, 00:50 |
337
0

ФОТО. Красная для Слота. После матча Эвертон – Ливерпуль произошла стычка

Абдулайе Дукуре провоцировал фанатов красных, Кертису Джонсу это не понравилось

13 февраля 2025, 00:50 |
337
0
ФОТО. Красная для Слота. После матча Эвертон – Ливерпуль произошла стычка
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля Эвертон и Ливерпуль сыграли вничью со счетом 2:2 на Гудисон Парк в перенесенном матче 15-го тура АПЛ 2024/25.

После завершения встречи между игроками состоялась стычка. Все началось с того, что Абдулайе Дукуре из состава ирисок начал праздновать спасительный гол команды на 90+8-й минуте (отличился Джеймс Тарковски) перед фанатами красных.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Это не понравилось Кертису Джонсу и он набросился на соперника, схватив его за футболку. В потасовку включились Эшли Янг, Дарвин Нуньес, Карлос Алькарас и другие футболисты. А болельщики начали бросать бутылки.

В итоге главный арбитр матча Майкл Оливер удалил затейщиков стычки (Дукуре и Джонса), а также перед собой красный свет увидел наставник Ливерпуля Арне Слот, который что-то эмоционально высказывал Оливеру.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл все 90 минут.

ФОТО. Красная для Слота. После матча Эвертон – Ливерпуль произошла стычка

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Абдулайе Дукуре Кертис Джонс Джеймс Тарковски Дарвин Нуньес Карлос Алькарас (футболист) Эшли Янг Виталий Миколенко Майкл Оливер Арне Слот удаление (красная карточка) драка фото фотогалерея Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу болельщики фанаты
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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