ФОТО. Красная для Слота. После матча Эвертон – Ливерпуль произошла стычка
Абдулайе Дукуре провоцировал фанатов красных, Кертису Джонсу это не понравилось
12 февраля Эвертон и Ливерпуль сыграли вничью со счетом 2:2 на Гудисон Парк в перенесенном матче 15-го тура АПЛ 2024/25.
После завершения встречи между игроками состоялась стычка. Все началось с того, что Абдулайе Дукуре из состава ирисок начал праздновать спасительный гол команды на 90+8-й минуте (отличился Джеймс Тарковски) перед фанатами красных.
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Это не понравилось Кертису Джонсу и он набросился на соперника, схватив его за футболку. В потасовку включились Эшли Янг, Дарвин Нуньес, Карлос Алькарас и другие футболисты. А болельщики начали бросать бутылки.
В итоге главный арбитр матча Майкл Оливер удалил затейщиков стычки (Дукуре и Джонса), а также перед собой красный свет увидел наставник Ливерпуля Арне Слот, который что-то эмоционально высказывал Оливеру.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл все 90 минут.
ФОТО. Красная для Слота. После матча Эвертон – Ливерпуль произошла стычка
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