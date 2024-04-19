Сапронов отреагировал на извинения от Setanta Sports
Стороны решили уладить конфликт
Юрий Сапронов, бывший спонсор Элины Свитолиной, отреагировал на извинения от компании Setanta Sports за инцидент во время трансляции Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией.
«Я принимаю ваши извинения. Спасибо. Проехали. Спасибо за предложение помощи моему родному городу. Я пришлю Вам данные Благотворительного фонда моих друзей, которому я доверяю.
Предлагаю с помощью Вашего канала собрать деньги на РЭБ, который должен закрыть Харьков от шахедов.
Система уже монтируется, куплено несколько сотен «датчиков» за деньги области, города и бизнеса. Требуется еще. Цена одного «датчика» 1,5 млн гривен. Мы будем помогать добавлять к Вашему сбору.
Защитим Харьковское небо», – написал Сапронов.
Отметим, что Сапронов был приглашен в студию Setanta Sports в качестве эксперта, а также для того, чтобы прокомментировать матчевое противостояние сборной Украины против команды Румынии в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг. Сапронов комментировал на русском, что не понравилось фанатам тенниса. В результате Setanta Sports выпроводила Юрия из эфира после первого сета матча Элина Свитолина – Жаклин Кристиан.
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