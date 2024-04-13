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  4. Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
ITF
13 апреля 2024, 10:05 |
847
1

Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной

Инвестор Элины комментировал поединок украинки с Кристиан на русском языке

13 апреля 2024, 10:05 |
847
1
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Instagram. Юрий Сапронов

12 апреля Элина Свитолина выиграла матч у Жаклин Кристиан за сборную Украины в матчевом противостоянии против команды Румынии в квалификации к мировому финалу Кубка Билли Джин Кинг.

Инвестор Свитолиной Юрий Сапронов был приглашен в студию Setanta Sports в качестве эксперта, а также для того, чтобы прокомментировать поединок Элины против Кристиан.

В самом начале эфира Сапронов извинился за то, что будет общаться на русском языке, поскольку не может свободно разговаривать на украинском. Также Юрий акцентировал внимание на том, что «мова – зброя», по ходу эфира еще дважды извинился за незнание государственного языка и пообещал выучить в совершенстве украинский до финала Кубка Билли Джин Кинг (розыгрыш пройдет в ноябре 2024 года в Севилье), если туда пробьется команда Украины.

Однако фанаты тенниса в комментариях в режиме Live захейтили Сапронова. В итоге Setanta Sports выгнала Юрия из эфира.

Сапронов в своем Facebook опубликовал пост, в котором публично раскритиковал руководство Setanta Sports:

«Получил благодарность. За весомый вклад в течение 26 лет в Украинский теннис. Сегодня ночью я был выгнан из студии канала Setanta Sports после 1-го сета матча сборной Украины против сборной Румынии на неофициальном командном чемпионате Мира по теннису Кубок Билли Джин Кинг.

Играла Элина Свитолина и Жаклин Кристиан.

Вежливо выгнан. Матч транслировал ТВ канал Setanta (это сотни тысяч телезрителей по подписке 70 гривен в месяц) и бесплатно в ютубе.
Там его смотрело 2 400 человек. В ютубе был чат, с никнеймами.

Я посчитал: 15-20 человек подняли хай в чате ютуба, за то что я комментирую не на украинском языке. Я в начале трансляции и по её ходу ТРИЖДЫ пояснил на своём пока не очень хорошем украинском языке, но развёрнуто, почему буду комментировать на русском.

После первого сета поступил звонок от собственников Сетанты редактору программы с указанием снять меня с эфира...

В теннисе я давно. С 1998 года. Думаю, мне есть чем гордиться. Есть что рассказать, показать, поделиться опытом и знаниями с людьми Бесплатно естественно.

Если очень коротко, то :

  • 1. В Харькове, за свои деньги я построил 24 теннисных корта.
  • 2. За мои деньги в Харькове были проведены 5 матчей сборной Украины в Кубке Федерации и один матч Кубка Дэвиса.
  • 3. За мои деньги сборная Украины провела матчи КФ в Болгарии, Австралии, Аргентине, Италии.
  • 4. За мои деньги (я отвечал в стране с 2006 по 2011 годы за женский теннис) сборная Украины с 35 места в мировом рейтинге поднялась на 6.
  • До сих этот результат не повторен ни одной сборной Украины ни одном виде спорта в командных видах спорта.
  • 5. В моей частной спортивной школе 17 лет тренируется более 100 детей.
  • 6. Элина Свитолина.

Когда ей было 13 лет я заключил с ней [с Элиной Свитолиной – прим.] 7 ми летний спонсорский контакт и она переехала из Одессы тренироваться в Харьков. Потом мы продлили с ней контракт ещё на 5 лет. На мой взгляд есть чем гордиться. Это не бизнес. Это меценатство. Все вышеперечисленное стоило мне более 10 миллионов долларов США.

Меня ПОЗВАЛИ комментировать ТЕННИС. Вы МЕНЯ ПОЗВАЛИ, не я Вас. Я не государственный служащий и не депутат. В данное время харьковский волонтёр с первого дня активной фазы войны с рашистами. С 24 февраля 2022 года по настоящее время я в Харькове. Я не понимаю, Вам, Сетанта, нужен был я, Юрий Сапронов с своей теннисной историей (выше), опытом или что-то, как выяснилось другое ?

То есть патриот это только украинец, который говорит на украинском языке? Абсолютно неважно что он сделал и делает для Украины, Харькова и тенниса в частности? Абсолютно неважно профи он в этом или лох, но говорит на украинском ? Вариантов патриота ДВА – украиномовный и немой?

СПАСИБО украинская спильнота. СПАСИБО Setanta. Да, пошли Н***Й собственники Сетанты. Назовётесь, кто Вы? Подискутируем о патриотизме. Публично. Наберётесь Вы смелости сегодня в прямом эфире пояснить , что не Сапронов из эфира ушёл потому что начался комендантский час (как идёт молва), а Вы его выгнали и за что?

P.S. Поздравляю нас всех с прекрасной игрой Леси Цуренко и Элины Свитолиной! Мы ведём 2-0 после первого дня ! Болеем за Украину, люди !!!», – написал Сапронов.

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Видеообзор матча Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина – Жаклин Кристиан
Юрий Сапронов Элина Свитолина Жаклин Кристиан женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг Setanta Sports
Источник Sport.ua
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AK.228
Пидарасня сетанта… йобана підарасня
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