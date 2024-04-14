Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Арсенала на матч с Астон Виллой
Поединок состоится 14 апреля в 18:30 по Киеву
14 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Астон Вилла».
Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Наставник команд объявили стартовые составы. Украинский защитник канониров Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.
Для Александра это третий старт подряд в чемпионате Англии после восстановления от травмы.
Стартовые составы на матч Арсенал – Астон Вилла:
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 14, 2024
🧱 Zinchenko steps in at the back
🎯 Jesus joins the front line
⚡️ Trossard back in the line-up
Focused on the task in hand 👊 pic.twitter.com/H7fcWGOFe0
Your Aston Villa team today! 👊 pic.twitter.com/SVhNkUZTSZ— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 14, 2024
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