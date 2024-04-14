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Англия
14 апреля 2024, 17:49 | Обновлено 14 апреля 2024, 17:56
1448
0

Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Арсенала на матч с Астон Виллой

Поединок состоится 14 апреля в 18:30 по Киеву

14 апреля 2024, 17:49 | Обновлено 14 апреля 2024, 17:56
1448
0
Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Арсенала на матч с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

14 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Астон Вилла».

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Наставник команд объявили стартовые составы. Украинский защитник канониров Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Для Александра это третий старт подряд в чемпионате Англии после восстановления от травмы.

Стартовые составы на матч Арсенал – Астон Вилла:

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стартовые составы Александр Зинченко Арсенал Лондон Астон Вилла Арсенал - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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