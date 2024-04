Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Арсенала на матч с Астон Виллой

14 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Астон Вилла».

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Наставник команд объявили стартовые составы. Украинский защитник канониров Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Для Александра это третий старт подряд в чемпионате Англии после восстановления от травмы.

Стартовые составы на матч Арсенал – Астон Вилла:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Zinchenko steps in at the back

🎯 Jesus joins the front line

⚡️ Trossard back in the line-up



Focused on the task in hand 👊 pic.twitter.com/H7fcWGOFe0