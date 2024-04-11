Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову

Португальская «Бенфика» планирует в ближайшее время сделать первое предложение «Шахтеру» по поводу трансфера полузащитника сборной Украины Георгия Судакова. Об этом сообщает известный инсайдер Экрем Конур.

По его информации, «Бенфика» собирается предложить за Судакова 30 миллионов евро. Также в услугах 21-летнего украинского полузащитника заинтересованы лондонские «Челси», «Арсенал», а также итальянские «Наполи» и «Ювентус».

Ранее сообщалось о том, что внимание на Судакова также обратил леверкузенский «Байер».