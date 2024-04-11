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  4. Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 19:58 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:01
1436
10

Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову

Португальский клуб готов заплатить 30 миллионов евро

11 апреля 2024, 19:58 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:01
1436
10
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Португальская «Бенфика» планирует в ближайшее время сделать первое предложение «Шахтеру» по поводу трансфера полузащитника сборной Украины Георгия Судакова. Об этом сообщает известный инсайдер Экрем Конур.

По его информации, «Бенфика» собирается предложить за Судакова 30 миллионов евро. Также в услугах 21-летнего украинского полузащитника заинтересованы лондонские «Челси», «Арсенал», а также итальянские «Наполи» и «Ювентус».

Ранее сообщалось о том, что внимание на Судакова также обратил леверкузенский «Байер».

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Источник Twitter
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Комментарии 10
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Gargantua
ну это как раз говорит о том, что по поводу 40 млн от Наполи была утка
по другой информации предложение было в районе 25
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0
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😼
Буде сидіти на ланцюжку в кротовні, він сам підписався на цей сміхотворний контракт, сам винен
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-1
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AK.228
😁 це вже не актуальна ціна
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-1
OtsoCity
що ви до Судакова прив'язалися, продадуть його і за дуже хороші гроші в топ клуб, за волошина переживайте з лайна суркисів (динамо) он Страсбург 1,5 мільйона запропонував за нього 
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-2
New Zealander
Наївні. За інформацією Corriere dello Sport, Наполі пропонував Шахтарю за Судакова 40 лямів і отримав відмову. То чому зараз має погодитись на 30 лямів від Бенфіки?
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-4
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Лига конференций без динамо
Минимум 50 млн€  должно быть первое предложение
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-4
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