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Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 00:24 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:41
801
1

Байер Хаби Алонсо хочет купить украинскую звезду. Интересуется и ПСЖ

За Георгием Судаковым следят ряд европейских грандов

11 апреля 2024, 00:24 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:41
801
1
Байер Хаби Алонсо хочет купить украинскую звезду. Интересуется и ПСЖ
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации источника Hitc, ряд топ-клубов Европы следят за Судаковым, из АПЛ интерес к украинцу приписывают «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Арсеналу», «Челси», «Астон Вилле» и «Вест Хэму», однако больше всего шансов подписать украинца именно у лидеров АПЛ.

За Георгием продолжают следить итальянские гранды (скорее всего, речь идет о «Наполи» и «Ювентусе»), и топ клубы Испании – «Атлетико» и «Барселона».

Впервые упоминается, что звездный украинский полузащитник заинтересовал «ПСЖ» и лидера Бундеслиги «Байер».

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Байер ПСЖ трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
Источник HITC
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