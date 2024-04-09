Источник: Ювентус и Наполи летом устроят гонку за хавбеком Астон Виллы
Итальянские гранды хотят видеть в своем составе итальянца Николо Дзаньоло
Два итальянских клуба в летнее межсезонье устроят гонку за хавбеком «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.
«Ювентус» и «Наполи» хотят видеть в своем составе 24-летнего итальянского полузащитника, информирует инсайдер.
Дзаньоло выступает за клуб из Бирмингема на правах аренды из турецкого «Галатасарая».
Николо в текущем сезоне провел за «Астон Виллу» 34 матча и забил 3 гола, если учитывать все турниры.
💣 #GS 🔴 🇮🇹— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 8, 2024
Juventus and Napoli will race to sign Nicolo Zaniolo in the summer transfer window. https://t.co/piHFUp2rKM pic.twitter.com/KK9CbavcPP
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