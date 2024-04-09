Источник: Ювентус и Наполи летом устроят гонку за хавбеком Астон Виллы

Два итальянских клуба в летнее межсезонье устроят гонку за хавбеком «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.

«Ювентус» и «Наполи» хотят видеть в своем составе 24-летнего итальянского полузащитника, информирует инсайдер.

Дзаньоло выступает за клуб из Бирмингема на правах аренды из турецкого «Галатасарая».

Николо в текущем сезоне провел за «Астон Виллу» 34 матча и забил 3 гола, если учитывать все турниры.