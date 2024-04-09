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Италия
09 апреля 2024, 08:31 | Обновлено 09 апреля 2024, 08:41
247
0

Источник: Ювентус и Наполи летом устроят гонку за хавбеком Астон Виллы

Итальянские гранды хотят видеть в своем составе итальянца Николо Дзаньоло

09 апреля 2024, 08:31 | Обновлено 09 апреля 2024, 08:41
247
0
Источник: Ювентус и Наполи летом устроят гонку за хавбеком Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Два итальянских клуба в летнее межсезонье устроят гонку за хавбеком «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.

«Ювентус» и «Наполи» хотят видеть в своем составе 24-летнего итальянского полузащитника, информирует инсайдер.

Дзаньоло выступает за клуб из Бирмингема на правах аренды из турецкого «Галатасарая».

Николо в текущем сезоне провел за «Астон Виллу» 34 матча и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

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Николо Дзаньоло Астон Вилла Ювентус Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Галатасарай Экрем Конур
Источник Экрем Конур
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