Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) узнала соперницу в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 3-м раунде украинка сыграет против Дарьи Касаткиной (WTA 11), которая выступает в «нейтральном» статусе. В поединке 1/16 финала Касатакина в трех сетах разобралась с Эшлин Крюгер (США, WTA 73).

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала

Дарья Касаткина [4] – Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 0:6, 6:1

Это была вторая встреча девушек. Счет 2:0 в пользу Касаткиной.

Калинина и Касатакина ранее играли между собой 4 раза. Ангелине удалось выиграть всего 1 встречу.

Поединок Дарьи и Ангелины запланирован на 4 апреля 3-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Калинина в 1/16 финала соревнований в Чарльстоне выиграла у Каролин Возняцки.

Former champ dazzling on Club Court 💫@DKasatkina survies a tricky opening encounter against Krueger 6-3, 0-6, 6-1 to set up a R3 match against Kalinina!#CharlestonOpen pic.twitter.com/1XxEzr7S2s