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  4. Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
WTA
04 апреля 2024, 04:29 |
178
0

Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

Ангелина сыграет против Дарьи Касаткиной, которая во 2-м раунде выбила Эшлин Крюгер

04 апреля 2024, 04:29 |
178
0
Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) узнала соперницу в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 3-м раунде украинка сыграет против Дарьи Касаткиной (WTA 11), которая выступает в «нейтральном» статусе. В поединке 1/16 финала Касатакина в трех сетах разобралась с Эшлин Крюгер (США, WTA 73).

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/16 финала

Дарья Касаткина [4] – Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 0:6, 6:1

Это была вторая встреча девушек. Счет 2:0 в пользу Касаткиной.

Калинина и Касатакина ранее играли между собой 4 раза. Ангелине удалось выиграть всего 1 встречу.

Поединок Дарьи и Ангелины запланирован на 4 апреля 3-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Калинина в 1/16 финала соревнований в Чарльстоне выиграла у Каролин Возняцки.

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Дарья Касаткина Эшлин Крюгер WTA Чарльстон Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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