Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые за 421 день. Манчестер Сити после ничьей – больше не фаворит АПЛ
Англия
01 апреля 2024, 22:01 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:27
646
0

Впервые за 421 день. Манчестер Сити после ничьей – больше не фаворит АПЛ

31 марта «горожане» не сумели обыграть «Арсенал» в 30-м туре чемпионата Англии

01 апреля 2024, 22:01 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:27
646
0
Впервые за 421 день. Манчестер Сити после ничьей – больше не фаворит АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

31 марта состоялся матч 30-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 0:0.

Сейчас «горожане» занимают третью строчку в таблице чемпионата Англии с 64 очками. У «канониров» в активе 65 пунктов и второе место. Лидером является «Ливерпуль» – 67 баллов.

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на главного претендента на титул АПЛ 2023/24. Фаворитом на чемпионство является «Ливерпуль» – 2.20. На «Манчестер Сити» котировки чуть ниже – 3.00, а на «Арсенал» – 3.50.

Интересно, что «Манчестер Сити» впервые за 421 день потерял статус главного фаворита на трофей Английской Премьер-лиги.

С 4 февраля 2023 года, когда «Арсенал» проиграл на выезде «Эвертону», Жузеп Гвардиола и компания выше всех котировались на чемпионство. С тех пор «Манчестер Сити» выиграл титул в сезоне-2022/23, открылся фаворитом в сезоне-2023/24 и оставался им 29 туров подряд.

Кто выиграет АПЛ 2023/24? Мнение букмекеров

  1. Ливерпуль – 2.20
  2. Манчестер Сити – 3.00
  3. Арсенал – 3.50
  4. Тоттенхэм – 250.00
  5. Астон Вилла – 300.00
  6. Манчестер Юнайтед – 500.00

Видеообзор матча Манчестер Сити – Арсенал – 0:0

По теме:
Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Довбик догнал Беллингема, Лунин продлит контракт, новый фаворит АПЛ
Отец Довбика очень хочет, чтобы Артем играл за Манчестер Юнайтед
азарт котировки букмекеров Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал Ливерпуль Астон Вилла Тоттенхэм Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01 апреля 2024, 20:05 25
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?

В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо

Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля
Футбол | 01 апреля 2024, 12:00 6
Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля
Таблица АПЛ после ничьей Манчестер Сити с Арсеналом и победы Ливерпуля

30–31 марта состоялись матчи 30-го тура чемпионата Англии

Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 01.04.2024, 07:01
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии
Футбол | 01.04.2024, 21:59
Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии
Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии
Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
Футбол | 01.04.2024, 15:11
Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
Источник: первая группа арбитров УПЛ прошла детектор лжи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 9
Футбол
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 23
Бокс
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем