Впервые за 421 день. Манчестер Сити после ничьей – больше не фаворит АПЛ
31 марта «горожане» не сумели обыграть «Арсенал» в 30-м туре чемпионата Англии
31 марта состоялся матч 30-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 0:0.
Сейчас «горожане» занимают третью строчку в таблице чемпионата Англии с 64 очками. У «канониров» в активе 65 пунктов и второе место. Лидером является «Ливерпуль» – 67 баллов.
Букмекерские конторы обновили коэффициенты на главного претендента на титул АПЛ 2023/24. Фаворитом на чемпионство является «Ливерпуль» – 2.20. На «Манчестер Сити» котировки чуть ниже – 3.00, а на «Арсенал» – 3.50.
Интересно, что «Манчестер Сити» впервые за 421 день потерял статус главного фаворита на трофей Английской Премьер-лиги.
С 4 февраля 2023 года, когда «Арсенал» проиграл на выезде «Эвертону», Жузеп Гвардиола и компания выше всех котировались на чемпионство. С тех пор «Манчестер Сити» выиграл титул в сезоне-2022/23, открылся фаворитом в сезоне-2023/24 и оставался им 29 туров подряд.
Кто выиграет АПЛ 2023/24? Мнение букмекеров
- Ливерпуль – 2.20
- Манчестер Сити – 3.00
- Арсенал – 3.50
- Тоттенхэм – 250.00
- Астон Вилла – 300.00
- Манчестер Юнайтед – 500.00
Видеообзор матча Манчестер Сити – Арсенал – 0:0
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