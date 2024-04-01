Впервые за 421 день. Манчестер Сити после ничьей – больше не фаворит АПЛ

31 марта состоялся матч 30-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 0:0.

Сейчас «горожане» занимают третью строчку в таблице чемпионата Англии с 64 очками. У «канониров» в активе 65 пунктов и второе место. Лидером является «Ливерпуль» – 67 баллов.

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на главного претендента на титул АПЛ 2023/24. Фаворитом на чемпионство является «Ливерпуль» – 2.20. На «Манчестер Сити» котировки чуть ниже – 3.00, а на «Арсенал» – 3.50.

Интересно, что «Манчестер Сити» впервые за 421 день потерял статус главного фаворита на трофей Английской Премьер-лиги.

С 4 февраля 2023 года, когда «Арсенал» проиграл на выезде «Эвертону», Жузеп Гвардиола и компания выше всех котировались на чемпионство. С тех пор «Манчестер Сити» выиграл титул в сезоне-2022/23, открылся фаворитом в сезоне-2023/24 и оставался им 29 туров подряд.

Кто выиграет АПЛ 2023/24? Мнение букмекеров

Ливерпуль – 2.20 Манчестер Сити – 3.00 Арсенал – 3.50 Тоттенхэм – 250.00 Астон Вилла – 300.00 Манчестер Юнайтед – 500.00

Видеообзор матча Манчестер Сити – Арсенал – 0:0