Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 36) не сумела пробиться в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

В 4-м раунде престижных соревнований украинка в двух сетах проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 68) за 2 часа и 23 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Ангелина Калинина (Украина) [32] – 6:4, 7:6 (7:5)

Во 2-й партии Калинина побеждала со счетом 4:1, но в итоге позволила Юлии вернуться в игру. В 10-м и 12-м геймах у Ангелины было по одному сетболу на приеме, но и их реализовать она не сумела.

Это была третья встреча девушек. Украинка проиграла 2-й очный поединок.

В четвертьфинале тысячника во Флориде Путинцева сыграет против победительницы встречи Виктория Азаренко – Кэти Бултер.

В прошлом раунде соревнований Калинина выиграла у второй ракетки мира Арины Соболенко. Ангелина оставалась единственной представительницей Украины в одиночном разряде в Майами.

Калинина продолжит выступления в паре вместе с Даяной Ястремской. В 1/8 финала украинский дуэт сыграет с Николь Мелихар и Эллен Перес. На старте турнира украинки выбили Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик.

