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  4. Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
WTA
25 марта 2024, 00:20 | Обновлено 25 марта 2024, 00:26
1070
1

Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами

Ангелина и Даяна в двух сетах выиграли у Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик в 1/16 финала

25 марта 2024, 00:20 | Обновлено 25 марта 2024, 00:26
1070
1
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская успешно стартовали в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1-м раунде украинки в статусе андердогов выиграли у американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик в двух сетах за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США) – 6:2, 7:6 (7:4)

Ангелина и Даяна впервые провели парный матч вместе.

Во 2-м раунде престижных соревнований во Флориде украинский дуэт сыграет против четвертых сеяных Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).

Ранее из парного турнира в Майами вылетела Людмила Киченок, которая вместе с Аленой Остапенко на старте уступила американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс.

Что касается одиночного разряда, то Калинина в 1/16 финала неожиданно обыграла Арину Соболенко. Ястремская не сумела пробиться в 4-й раунд, проиграв Марии Саккари.

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Даяна Ястремская Ангелина Калинина Кэролайн Доулхайд Дезире Кравчик WTA Майами
Источник Sport.ua
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Дівчата грали, посміхались, робили ляпи. І з настроєм переможців покинули корт.
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