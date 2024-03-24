Киченок и Остапенко неожиданно вылетели из престижного турнира в Майами

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/16 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли американскому тандему София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс за 1 час и 29 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – София Кенин (США) / Бетани Маттек-Сэндс (США) [Alt] – 6:4, 3:6, [8:10]

На финальном супертай-брейке украинка и латвийка вели 5:3, но не сумели удержать преимущество.

Во 2-м раунде София и Бетани сыграют против пары Оксана Калашникова (Грузия) / Моника Никулеску (Румыния).