Киченок и Остапенко неожиданно вылетели из престижного турнира в Майами
Людмила и Алена в двух сетах уступили тандему Кенин / Маттек-Сэндс в 1/16 финала
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).
В 1/16 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах проиграли американскому тандему София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс за 1 час и 29 минут.
WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – София Кенин (США) / Бетани Маттек-Сэндс (США) [Alt] – 6:4, 3:6, [8:10]
На финальном супертай-брейке украинка и латвийка вели 5:3, но не сумели удержать преимущество.
Во 2-м раунде София и Бетани сыграют против пары Оксана Калашникова (Грузия) / Моника Никулеску (Румыния).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах уступила Наоми Осаке из Японии
Вся сущность Арины была раскрыта