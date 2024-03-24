Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кристиан Шевченко в сборной общается на английском»

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал об адаптации Кристиана Шевченко и Даниила Кревсуна в составе юношеской команды.

– Состоялись дебюты Кристиана Шевченко и Даниила Кревсуна. О них говорят больше всего. Как прошла их адаптация?

– Их адаптация прошла довольно быстро. Кревсун имел до этого здесь знакомых, он очень коммуникационный парень. Так же и Шевченко. Он очень веселый. Сейчас Кристиан общается на английском с игроками, которые тоже владеют этим языком. Такие в команде есть. Он уже свой. Преимущественно дружит с ребятами, которые играют за рубежом, потому что они общаются на английском. Да, это трудно. Это не стопроцентное общение, потому что он не понимает украинский. Но, все равно, чувствует себя, как дома.

– В СМИ писали, что для Кристиана Шевченко работает переводчик. Как проходит коммуникация с ним и на сколько это правда?

– Нет, у него нет никакого переводчика. Тренерский штаб разговаривает на английском, поэтому один из тренеров, когда надо что-то объяснить – всегда находится возле него.