Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кристиан Шевченко в сборной общается на английском»
Главный тренер сборной Украины U-19 рассказал об адаптации сына Андрея Шевченко
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал об адаптации Кристиана Шевченко и Даниила Кревсуна в составе юношеской команды.
– Состоялись дебюты Кристиана Шевченко и Даниила Кревсуна. О них говорят больше всего. Как прошла их адаптация?
– Их адаптация прошла довольно быстро. Кревсун имел до этого здесь знакомых, он очень коммуникационный парень. Так же и Шевченко. Он очень веселый. Сейчас Кристиан общается на английском с игроками, которые тоже владеют этим языком. Такие в команде есть. Он уже свой. Преимущественно дружит с ребятами, которые играют за рубежом, потому что они общаются на английском. Да, это трудно. Это не стопроцентное общение, потому что он не понимает украинский. Но, все равно, чувствует себя, как дома.
– В СМИ писали, что для Кристиана Шевченко работает переводчик. Как проходит коммуникация с ним и на сколько это правда?
– Нет, у него нет никакого переводчика. Тренерский штаб разговаривает на английском, поэтому один из тренеров, когда надо что-то объяснить – всегда находится возле него.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-полузащитник сборной Украины – о перспективах украинцев в игре с Исландией
Вся сущность Арины была раскрыта
Наші нитики в коментарях на спортивних сайтах: "Зрада, Караул, Катастрофа".
Ідіоти, їй Богу.
Взагалі цікаво, як у них тільки на англійській вдома розмовляли, значить. З іншої сторони добре, що не на російській. Бо Шева українську не знає і розмовляв би з ним на російській. Але значить дружина прийняла рішення про англійську мову в сім’ї. То і не дивно, бо Шеви, як спортсмена, напевно і вдома часто не було. Він був на тренуваннях. То діти спілкувалися з мамою весь час.
Кар'єру Шева закінчив у 2012. Джордан народився в 2004. Крістіан в 2006. Значить років до шести Крістіан не дуже часто батька і бачив. Бо він жив у Англії, а з 2009 по 2012 Шева грав в Італії та Україні.
Чи в збірній він через те, що відповідає рівню збірної, чи по блату?