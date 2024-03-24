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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кристиан Шевченко в сборной общается на английском»
Молодежные турниры
24 марта 2024, 14:03 |
1512
5

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кристиан Шевченко в сборной общается на английском»

Главный тренер сборной Украины U-19 рассказал об адаптации сына Андрея Шевченко

24 марта 2024, 14:03 |
1512
5
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кристиан Шевченко в сборной общается на английском»
Facebook. Кристиан и Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал об адаптации Кристиана Шевченко и Даниила Кревсуна в составе юношеской команды.

Состоялись дебюты Кристиана Шевченко и Даниила Кревсуна. О них говорят больше всего. Как прошла их адаптация?

– Их адаптация прошла довольно быстро. Кревсун имел до этого здесь знакомых, он очень коммуникационный парень. Так же и Шевченко. Он очень веселый. Сейчас Кристиан общается на английском с игроками, которые тоже владеют этим языком. Такие в команде есть. Он уже свой. Преимущественно дружит с ребятами, которые играют за рубежом, потому что они общаются на английском. Да, это трудно. Это не стопроцентное общение, потому что он не понимает украинский. Но, все равно, чувствует себя, как дома.

– В СМИ писали, что для Кристиана Шевченко работает переводчик. Как проходит коммуникация с ним и на сколько это правда?

– Нет, у него нет никакого переводчика. Тренерский штаб разговаривает на английском, поэтому один из тренеров, когда надо что-то объяснить – всегда находится возле него.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 Кристиан Шевченко Андрей Шевченко Даниил Кревсун
Источник NV.ua
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Комментарии 5
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MrStepanovM .
справжній українець (((
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+4
anacreon
Шева привів свого сина в українську збірну. Зробив його українцем. Хоч хлопець все життя прожив в Англії, з мамою американкою, в тому середовищі. І напевно відчуває себе англійцем. Але вибрав виступати за збірну батька. Хоч міг проситися в англійські  чи навіть американські.
Наші нитики в коментарях на спортивних сайтах: "Зрада, Караул, Катастрофа".
Ідіоти, їй Богу.
Взагалі цікаво, як у них тільки на англійській вдома розмовляли, значить. З іншої сторони добре, що не на російській. Бо Шева українську не знає і розмовляв би з ним на російській. Але значить дружина прийняла рішення про англійську мову в сім’ї. То і не дивно, бо Шеви, як спортсмена, напевно і вдома часто не було. Він був на тренуваннях. То  діти спілкувалися з мамою весь час.
Кар'єру Шева закінчив у 2012. Джордан народився в 2004. Крістіан в 2006. Значить років до шести Крістіан не дуже часто батька і бачив. Бо він жив у Англії, а з 2009 по 2012 Шева грав в Італії та Україні.
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+2
Boodya
Мова то таке, вивчити не проблема (якщо буде бажання), тут питання в іншому.
Чи в збірній він через те, що відповідає рівню збірної, чи по блату?
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0
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turist86
Як казав Блохін - "Камон плей!"
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0
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