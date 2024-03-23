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ATP
23 марта 2024, 23:40 |
170
0

Шаповалов впервые за два года обыграл соперника из топ-20

Канадский теннисист остановил Стефаноса Циципаса в Майами

23 марта 2024, 23:40 |
170
0
Шаповалов впервые за два года обыграл соперника из топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Шаповалов

Канадский теннисист Денис Шаповалов (№126 ATP) пробился в третий круг Мастерса в Майами.

В матче второго раунда 24-летний канадец, который ранее входил в топ-10 мирового рейтинга, обыграл грека Стефаноса Циципаса (№11 ATP)

Майами. Второй круг
Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 6:4

Для Дениса это была четвертая победа над Стефаносом в шести матчах.

Отметим, что для Шаповалова это первая победа над соперником из топ-20 с октября 2022 года. Далее на его пути победитель встречи Александр Бублик – Маттео Арнальди.

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Денис Шаповалов Стефанос Циципас ATP Майами
Источник Sport.ua
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