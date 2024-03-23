Шаповалов впервые за два года обыграл соперника из топ-20
Канадский теннисист остановил Стефаноса Циципаса в Майами
Канадский теннисист Денис Шаповалов (№126 ATP) пробился в третий круг Мастерса в Майами.
В матче второго раунда 24-летний канадец, который ранее входил в топ-10 мирового рейтинга, обыграл грека Стефаноса Циципаса (№11 ATP)
Майами. Второй круг
Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 6:4
Для Дениса это была четвертая победа над Стефаносом в шести матчах.
Отметим, что для Шаповалова это первая победа над соперником из топ-20 с октября 2022 года. Далее на его пути победитель встречи Александр Бублик – Маттео Арнальди.
In fine form 💯@denis_shapo dispatches Tsitsipas 6-2 6-4 to book a spot in R3!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/1DynHRManq— ATP Tour (@atptour) March 23, 2024
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