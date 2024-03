Шаповалов впервые за два года обыграл соперника из топ-20

Канадский теннисист Денис Шаповалов (№126 ATP) пробился в третий круг Мастерса в Майами.

В матче второго раунда 24-летний канадец, который ранее входил в топ-10 мирового рейтинга, обыграл грека Стефаноса Циципаса (№11 ATP)

Майами. Второй круг

Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 6:4

Для Дениса это была четвертая победа над Стефаносом в шести матчах.

Отметим, что для Шаповалова это первая победа над соперником из топ-20 с октября 2022 года. Далее на его пути победитель встречи Александр Бублик – Маттео Арнальди.

In fine form 💯@denis_shapo dispatches Tsitsipas 6-2 6-4 to book a spot in R3!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/1DynHRManq