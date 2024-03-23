Без сюрпризов. Определена следующая соперница Калининой на турнире в Майами
Арина Соболенко прогнозировано разобралась с Паулой Бадосой
Вторая ракетка мира Арина Соболенко успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Майами, обыграв в матче второго раунда основы Паулу Бадосу из Испании (№80 WTA).
В следующем раунде Соболенко сразится против украинки Ангелины Калининой (№36 WTA), которая ранее остановила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки.
Майами. Второй круг
Арина Соболенко – Паула Бадоса (Испания) – 6:4, 6:3
Это была 5-я встреча теннисисток, Бадоса проиграла в третий раз.
Отметим, что несколько дней назад в Майами ушел из жизни бывший бойфренд Соболенко.
Round 3 bound 👏— wta (@WTA) March 22, 2024
World No.2 @SabalenkaA picks up the win in straight sets over Badosa.#MiamiOpen pic.twitter.com/CD18tCMmVt
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