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WTA
23 марта 2024, 00:36 | Обновлено 23 марта 2024, 00:57
491
0

Без сюрпризов. Определена следующая соперница Калининой на турнире в Майами

Арина Соболенко прогнозировано разобралась с Паулой Бадосой

23 марта 2024, 00:36 | Обновлено 23 марта 2024, 00:57
491
0
Без сюрпризов. Определена следующая соперница Калининой на турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Майами, обыграв в матче второго раунда основы Паулу Бадосу из Испании (№80 WTA).

В следующем раунде Соболенко сразится против украинки Ангелины Калининой (№36 WTA), которая ранее остановила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки.

Майами. Второй круг
Арина Соболенко – Паула Бадоса (Испания) – 6:4, 6:3

Это была 5-я встреча теннисисток, Бадоса проиграла в третий раз.

Отметим, что несколько дней назад в Майами ушел из жизни бывший бойфренд Соболенко.

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WTA Майами Арина Соболенко Паула Бадоса Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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