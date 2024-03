ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик из Бильбао продлил контракт с лидером

Испанский «Атлетик» из Бильбао подписал новый контракт с основным центральным защитником команды Айтором Паредесом.

Как сообщает официальный сайт басков, новое соглашение с воспитанником клубной академии рассчитано до лета 2029 года.

Отметим, что в этом сезоне 23-летний Паредес сыграл в 32 матчах, в которых забил 1 мяч.

✍️ #AitorParedes2029



😊 "I've been here since under-11s, my dream has always been to be a part of this family."



💭 "We've got some special, exciting weeks ahead." #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/FLob7BO9Jx