ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную

17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Поединок прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В овертаймайх «красные дьяволы» вырвали победу – 4:3.

Героем встречи стал 21-летний форвард из Кот-д'Ивуара Амад Диалло, который и принес викторию хозяевам на последней секунде.

Для Диалло это первый гол в футболке основной команды «Манчетер Юнайтед», хоть он и находится в системе клуба уже три года. Правда, для него это был только 5-й матч за «дьяволов».

После забитого гола Амад снял футболку, за что получил вторую желтую и был удален с поля.

AN INCREDIBLE END TO ONE OF THE MOST INCREDIBLE DERBY GAMES YOU WILL HAVE EVER SEEN.



Step forward, Sir Amad Diallo ♥️@ManUtd have won it in extra-time with seconds to go!!!#EmiratesFACup pic.twitter.com/Avyx1vE857