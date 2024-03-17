ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную
Амад Диалло – герой матч 1/4 финала Кубка Англии «Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»
17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Поединок прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В овертаймайх «красные дьяволы» вырвали победу – 4:3.
Героем встречи стал 21-летний форвард из Кот-д'Ивуара Амад Диалло, который и принес викторию хозяевам на последней секунде.
Для Диалло это первый гол в футболке основной команды «Манчетер Юнайтед», хоть он и находится в системе клуба уже три года. Правда, для него это был только 5-й матч за «дьяволов».
После забитого гола Амад снял футболку, за что получил вторую желтую и был удален с поля.
ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную
AN INCREDIBLE END TO ONE OF THE MOST INCREDIBLE DERBY GAMES YOU WILL HAVE EVER SEEN.— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
Step forward, Sir Amad Diallo ♥️@ManUtd have won it in extra-time with seconds to go!!!#EmiratesFACup pic.twitter.com/Avyx1vE857
ФОТО. Красная карточка для Диалло
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