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  4. ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную
Англия
17 марта 2024, 21:15 |
3414
1

ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную

Амад Диалло – герой матч 1/4 финала Кубка Англии «Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»

17 марта 2024, 21:15 |
3414
1
ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Поединок прошел на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В овертаймайх «красные дьяволы» вырвали победу – 4:3.

Героем встречи стал 21-летний форвард из Кот-д'Ивуара Амад Диалло, который и принес викторию хозяевам на последней секунде.

Для Диалло это первый гол в футболке основной команды «Манчетер Юнайтед», хоть он и находится в системе клуба уже три года. Правда, для него это был только 5-й матч за «дьяволов».

После забитого гола Амад снял футболку, за что получил вторую желтую и был удален с поля.

ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную

ФОТО. Красная карточка для Диалло

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Источник Sport.ua
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MrStepanovM .
тупо давати за таке жовту картку, тим більш другу...
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