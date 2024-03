Рублеву вернули очки и призовые за Дубай, но назначили сумму штрафа

1 марта 5-я ракетка мира Андрей Рублев, который имеет российский паспорт и выступает в «нейтральном» статусе, был дисквалифицирован в матче 1/2 финала хардового турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ) против Александра Бублика (Казахстан, ATP 23).

Дело в том, что после 11-го гейма 3-го сета Рублев эмоционально высказался линейному судье. Все бы ничего, но Андрей говорил на русском языке и назвал судью «дебилом».

В итоге его дисквалифицировали и лишили заработанных очков на этому турнире, а также призовых.

Рублев подал апелляцию, которая частично была удовлетворена. Его оштрафовали на $36 400, но оставили очки и призовые за выход в полуфинал ($157 755), обозначив, что наказание несоизмеримо содеянному.

«ATP рассмотрела апелляцию Андрея Рублева, поданную после того, как игрок был снят с полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае. В процессе рассмотрения апелляции были учтены показания игрока, официальных лиц, а также изучены все имеющиеся видео и аудиоматериалы.

Апелляционный комитет пришёл к выводу, что, помимо лишения права на участие в матче, обычные наказания, связанные с невыполнением обязательств, а именно потеря рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир, были бы несоразмерными. Таким образом, Рублёв сохранил ранее заработанные очки и призовые за турнир», — приводит слова представителя ATP INews.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY