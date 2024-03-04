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  4. Рублеву вернули очки и призовые за Дубай, но назначили сумму штрафа
ATP
04 марта 2024, 19:31 | Обновлено 04 марта 2024, 19:55
1143
4

Рублеву вернули очки и призовые за Дубай, но назначили сумму штрафа

Андрей назвал линейного судью «дебилом» в полуфинальном матче против Александра Бублика

04 марта 2024, 19:31 | Обновлено 04 марта 2024, 19:55
1143
4
Рублеву вернули очки и призовые за Дубай, но назначили сумму штрафа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

1 марта 5-я ракетка мира Андрей Рублев, который имеет российский паспорт и выступает в «нейтральном» статусе, был дисквалифицирован в матче 1/2 финала хардового турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ) против Александра Бублика (Казахстан, ATP 23).

Дело в том, что после 11-го гейма 3-го сета Рублев эмоционально высказался линейному судье. Все бы ничего, но Андрей говорил на русском языке и назвал судью «дебилом».

В итоге его дисквалифицировали и лишили заработанных очков на этому турнире, а также призовых.

Рублев подал апелляцию, которая частично была удовлетворена. Его оштрафовали на $36 400, но оставили очки и призовые за выход в полуфинал ($157 755), обозначив, что наказание несоизмеримо содеянному.

«ATP рассмотрела апелляцию Андрея Рублева, поданную после того, как игрок был снят с полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае. В процессе рассмотрения апелляции были учтены показания игрока, официальных лиц, а также изучены все имеющиеся видео и аудиоматериалы.

Апелляционный комитет пришёл к выводу, что, помимо лишения права на участие в матче, обычные наказания, связанные с невыполнением обязательств, а именно потеря рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир, были бы несоразмерными. Таким образом, Рублёв сохранил ранее заработанные очки и призовые за турнир», — приводит слова представителя ATP INews.

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Андрей Рублев дисквалификация призовые ATP Дубай Александр Бублик штрафы апелляция
Источник inews.co.uk
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Комментарии 4
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Standard
Ссикуни. Тепер лапті  почнуть кидатися пляшками і шантажувати арбітрів червоною кнопкою.
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+6
Андрій Заліщук
отак от допускай кацапню до турнірів, в українців такої херні немає
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+4
anacreon
Вони навіть втерлися тим, що він брехав в очі судді, що він такого не говорив. 
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0
anacreon
срані сикуни. напевно з мацкви подзвонили.
А ми ще дивувалися, чого русню не виганяють та ігнорять наших тенісистів. Бо вся та ВТА та АТР сидить глибоко в сраці рашки. Навіть своїм власним правилам не змогли слідувати. Фактично дали картбланш на знущання і приниження суддів.
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0
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