Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 февраля на хардовом турнире АТР 500 в Дохе (Катар) состоится финальный матч.

В поединке за трофей сойдутся Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 16) и Андрей Рублев (АТР 10). Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников. Дрейпер проиграл все очные противостояния.

Джек во второй раз в карьере сыграет в финале пятисотника.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРОГНОЗ НА МАТЧ