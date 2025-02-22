ATP22 февраля 2025, 09:38 |
21
0
Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Дохе 22 февраля в 17:00
22 февраля 2025, 09:38 |
21
0
22 февраля на хардовом турнире АТР 500 в Дохе (Катар) состоится финальный матч.
В поединке за трофей сойдутся Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 16) и Андрей Рублев (АТР 10). Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет четвертая встреча соперников. Дрейпер проиграл все очные противостояния.
Джек во второй раз в карьере сыграет в финале пятисотника.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 февраля 2025, 15:19 5
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
Футбол | 22 февраля 2025, 07:50 7
Тибо выбрал лучших стражей ворот
Футбол | 21.02.2025, 13:09
Теннис | 22.02.2025, 08:51
Футбол | 21.02.2025, 14:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2025, 06:23 2
Бокс
20.02.2025, 23:27 2
22.02.2025, 06:45 4
20.02.2025, 15:00 12
21.02.2025, 20:58 2
21.02.2025, 17:40 11
21.02.2025, 02:50 1