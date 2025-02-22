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  4. Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
22 февраля 2025, 09:38 |
21
0

Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Дохе 22 февраля в 17:00

22 февраля 2025, 09:38 |
21
0
Джек Дрейпер – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

22 февраля на хардовом турнире АТР 500 в Дохе (Катар) состоится финальный матч.

В поединке за трофей сойдутся Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 16) и Андрей Рублев (АТР 10). Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперников. Дрейпер проиграл все очные противостояния.

Джек во второй раз в карьере сыграет в финале пятисотника.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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