Источник: Наполи назначил наставника за двое суток до матча ЛЧ с Барселоной
Франческо Кальцона стал новым главным тренером неаполитанцев
Итальянский специалист Франческо Кальцона стал новым главным тренером команды «Наполи», информирует инсайдер Фабрицио Романо.
55-летний Франческо подписал контракт с неаполитанцами до конца сезона 2023/24. Ожидается, что первую тренировку в команде он проведет завтра, 20 февраля.
Также Кальцона останется на посту главного тренера сборной Словакии, которую он возглавляет с 30 августа 2022 года.
Назначение нового наставника «Наполи» произошло за двое суток до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» недовольно выступлением команды и готово уволить главного тренера команды Вальтера Маццарри уже в ближайшее время.
🚨🔵 Francesco Calzona has just signed his contract as new Napoli head coach until the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024
Calzona will remain in charge also as Slovakia national team head coach. 🇸🇰
Deal signed 48h before UCL clash vs Barça, as first training session will take place tomorrow. pic.twitter.com/RwSyZWYW79
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