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Италия
19 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:16
436
0

Источник: Наполи назначил наставника за двое суток до матча ЛЧ с Барселоной

Франческо Кальцона стал новым главным тренером неаполитанцев

19 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:16
436
0
Источник: Наполи назначил наставника за двое суток до матча ЛЧ с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Кальцона

Итальянский специалист Франческо Кальцона стал новым главным тренером команды «Наполи», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

55-летний Франческо подписал контракт с неаполитанцами до конца сезона 2023/24. Ожидается, что первую тренировку в команде он проведет завтра, 20 февраля.

Также Кальцона останется на посту главного тренера сборной Словакии, которую он возглавляет с 30 августа 2022 года.

Назначение нового наставника «Наполи» произошло за двое суток до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» недовольно выступлением команды и готово уволить главного тренера команды Вальтера Маццарри уже в ближайшее время.

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Наполи назначение тренера Вальтер Маццарри отставка Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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