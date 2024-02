Источник: Наполи назначил наставника за двое суток до матча ЛЧ с Барселоной

Итальянский специалист Франческо Кальцона стал новым главным тренером команды «Наполи», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

55-летний Франческо подписал контракт с неаполитанцами до конца сезона 2023/24. Ожидается, что первую тренировку в команде он проведет завтра, 20 февраля.

Также Кальцона останется на посту главного тренера сборной Словакии, которую он возглавляет с 30 августа 2022 года.

Назначение нового наставника «Наполи» произошло за двое суток до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» недовольно выступлением команды и готово уволить главного тренера команды Вальтера Маццарри уже в ближайшее время.

🚨🔵 Francesco Calzona has just signed his contract as new Napoli head coach until the end of the season.



Calzona will remain in charge also as Slovakia national team head coach. 🇸🇰



Deal signed 48h before UCL clash vs Barça, as first training session will take place tomorrow. pic.twitter.com/RwSyZWYW79