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  4. Источник: Наполи может уволить Маццари после первого матча с Барселоной
Италия
18 февраля 2024, 16:11 |
223
0

Источник: Наполи может уволить Маццари после первого матча с Барселоной

Руководство неаполитанцев крайне недовольно результатами команды

18 февраля 2024, 16:11 |
223
0
Источник: Наполи может уволить Маццари после первого матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Вальтер Маццарри

Руководство «Наполи» крайне недовольно выступлением команды после чемпионского сезона и готово на радикальные меры по отношению к главному тренеру команды Вальтеру Маццарри уже в ближайшее время.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, специалист будет уволен в случае поражения от «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который неаполитанцы проведут 21 февраля на домашней арене. Также источник отмечает, что в случае расставания с Маццарри его заменит экс-наставник «Милана» и «Торино» Марко Джампаоло, последним клубом которого была «Сампдория».

Отметим, что «Наполи» после 24 туров Серии А занимает девятое место, набрав 36 очков, имея колоссальное отставание от лидирующего «Интера» в 27 очков.

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Вальтер Маццарри Наполи Серия A отставка Лига чемпионов Барселона
Источник Football-Italia
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