Источник: Наполи может уволить Маццари после первого матча с Барселоной

Руководство «Наполи» крайне недовольно выступлением команды после чемпионского сезона и готово на радикальные меры по отношению к главному тренеру команды Вальтеру Маццарри уже в ближайшее время.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, специалист будет уволен в случае поражения от «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который неаполитанцы проведут 21 февраля на домашней арене. Также источник отмечает, что в случае расставания с Маццарри его заменит экс-наставник «Милана» и «Торино» Марко Джампаоло, последним клубом которого была «Сампдория».

Отметим, что «Наполи» после 24 туров Серии А занимает девятое место, набрав 36 очков, имея колоссальное отставание от лидирующего «Интера» в 27 очков.