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Англия
19 февраля 2024, 17:47 | Обновлено 19 февраля 2024, 18:04
464
0

Ушел на пенсию? Кристал Пэлас распрощался с наставником

Лондонский клуб уволил Роя Ходжсона

19 февраля 2024, 17:47 | Обновлено 19 февраля 2024, 18:04
464
0
Ушел на пенсию? Кристал Пэлас распрощался с наставником
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Ходжсон

Английский «Кристал Пэлас» уведомил об уходе с тренерского поста команды 76-летнего Роя Ходжсона.

Ходжсон возглавлял «Кристал Пэлас» с 2017 года. В 2022 году Рой покидал лондонскую команду для работы с «Уотфордом». В общей сложности «орлы» под руководством Ходжсона провели 200 матчей (66 побед, 46 ничьих, 88 поражений).

Роя Ходжсона во главе «Кристал Пэлас» заменит Оливер Гласнер, который, в свою очередь, на данный момент находится без клуба. На протяжении тренерской карьеры 49-летний специалист возглавлял такие команды, как «Рид», ЛАСК, «Вольфсбург» и «Айнтрахт». С франкфуртцами Гласнер выиграл Лигу Европы – 2021/2022.

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Источник ФК Кристал Пэлас
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