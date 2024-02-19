Ушел на пенсию? Кристал Пэлас распрощался с наставником
Лондонский клуб уволил Роя Ходжсона
Английский «Кристал Пэлас» уведомил об уходе с тренерского поста команды 76-летнего Роя Ходжсона.
Ходжсон возглавлял «Кристал Пэлас» с 2017 года. В 2022 году Рой покидал лондонскую команду для работы с «Уотфордом». В общей сложности «орлы» под руководством Ходжсона провели 200 матчей (66 побед, 46 ничьих, 88 поражений).
Роя Ходжсона во главе «Кристал Пэлас» заменит Оливер Гласнер, который, в свою очередь, на данный момент находится без клуба. На протяжении тренерской карьеры 49-летний специалист возглавлял такие команды, как «Рид», ЛАСК, «Вольфсбург» и «Айнтрахт». С франкфуртцами Гласнер выиграл Лигу Европы – 2021/2022.
Roy Hodgson has stepped down from his post as first-team manager.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024
We thank Roy for his outstanding service, in which he managed 200 games across six seasons.
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