Беттер выиграл 17 тысяч долларов с 50 одним точным счетом. На что поставил?

Анонимный беттер выиграл 17 560 долларов, сделав ставку на сумму 50 долларов.

Игрок «поднялся» благодаря первому матчу 1/16 финала Лиги Европы «Брага» – «Карабах». Беттер не только спрогнозировал сенсационную победу клуба из Азербайджана, но и угадал точный счет – 2:4.

Коэффициент на такой исход в букмекерской контор Stake составлял 351.

Ответная встреч между «Карабахом» и «Брагой» состоится 22 февраля в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова.

How 🤯



João Moutinho's stoppage time goal was only a consolation for Braga, but it gave this punter an unbelievable correct score win 🤑#UEL pic.twitter.com/Vh6JMSuEc8