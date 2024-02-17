Беттер выиграл 17 тысяч долларов с 50 одним точным счетом. На что поставил?
Везунчик спрогнозировал точный счет 2:4 в матче Лиги Европы «Брага» – «Карабах»
Анонимный беттер выиграл 17 560 долларов, сделав ставку на сумму 50 долларов.
Игрок «поднялся» благодаря первому матчу 1/16 финала Лиги Европы «Брага» – «Карабах». Беттер не только спрогнозировал сенсационную победу клуба из Азербайджана, но и угадал точный счет – 2:4.
Коэффициент на такой исход в букмекерской контор Stake составлял 351.
Ответная встреч между «Карабахом» и «Брагой» состоится 22 февраля в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова.
How 🤯— Stake.com (@Stake) February 17, 2024
João Moutinho's stoppage time goal was only a consolation for Braga, but it gave this punter an unbelievable correct score win 🤑#UEL pic.twitter.com/Vh6JMSuEc8
Видеообзор матча Брага – Карабах – 2:4:
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