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  3. Беттер выиграл 17 тысяч долларов с 50 одним точным счетом. На что поставил?
Азартные игры
17 февраля 2024, 23:05 |
441
2

Беттер выиграл 17 тысяч долларов с 50 одним точным счетом. На что поставил?

Везунчик спрогнозировал точный счет 2:4 в матче Лиги Европы «Брага» – «Карабах»

17 февраля 2024, 23:05 |
441
2
Беттер выиграл 17 тысяч долларов с 50 одним точным счетом. На что поставил?
Twitter

Анонимный беттер выиграл 17 560 долларов, сделав ставку на сумму 50 долларов.

Игрок «поднялся» благодаря первому матчу 1/16 финала Лиги Европы «Брага» – «Карабах». Беттер не только спрогнозировал сенсационную победу клуба из Азербайджана, но и угадал точный счет – 2:4.

Коэффициент на такой исход в букмекерской контор Stake составлял 351.

Ответная встреч между «Карабахом» и «Брагой» состоится 22 февраля в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Видеообзор матча Брага – Карабах – 2:4:

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Источник Sport.ua
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ulefka
молодці, рекламувати ставки на спорт зараз дуже на часі
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ulefka
брехня
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