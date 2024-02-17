От Лемешко до Попова: символическая сборная уроженцев Николаевщины в Динамо

«А у нас было очень спортивное село, во всяком случае в районных футбольных соревнованиях расправлялись со всеми», – мой сосед по даче, седовласый уроженец Николаевской области, пылкий поклонник киевского «Динамо» любил вспомнить молодые годы. На вопрос о мечтах молодых футболистов Николаевщины в середине 1960-х он отвечал: «Однозначно, киевское «Динамо»». В разные годы уроженцы края корабелов играли важные роли в столичном клубе.

17 февраля свое четвертьвековое круглодатье празднует основной центральный защитник нынешнего киевского «Динамо» Денис Попов. Определенных успехов в футболе он уже достиг, ведь не каждый может похвастать титулом чемпиона мира, пусть и среди молодежных команд. Впрочем, и отрицать то, что парню есть куда расти, не стоит. Однако у него, по-моему, есть все шансы стать самым выдающимся из представителей николаевского землячества в киевском «Динамо». Итак, кто есть кто среди николаевских киевлян.

Вратарь: Евгений Лемешко (1930–2016)

Безусловно, мое поколение знает Евгения Филипповича, прежде всего, по тренерской работе в харьковском «Металлисте»: постепенном прокладывании пути к высшему дивизиону нашего футбола, кубковой вершине клуба из первой столицы в 1988 г., меткой афористике и т. д. Однако не тренерством единым известен Лемешко. В 1950-х он защищал ворота киевского «Динамо». И хотя не был основным голкипером в течение большинства лет, проведенных в Киеве, к первым послевоенным успехам «Динамо» – вице-чемпионству в 1952 г. и завоеванию Кубка в 1954 г. – имел касательство. Примечательно, что в сезоне-52 в составе «Динамо» пребывало три мастеровитых кипера. Основным был Олег Макаров, несколько меньше отыграл Анатолий Зубрицкий, ну, и пара матчей в активе Евгения Лемешко. Отмечу: сухих матчей! То есть, в «серебряном» сезоне Евгений Филиппович (к слову, самый молодой из троицы стражей ворот) не пропустил ни одного гола! Как писал в книге «Вратарь» Олег Макаров: «В этом году я стал мастером спорта, а Женя Лемешко, к сожалению, еще не наиграл «нормы». Но я был уверен, что его значок мастера уже в пути. Женя выполнит норму». Ну, и характеристика Лемешко как голкипера и человека от Олега Макарова в том же литературном труде: «У Жени была подкупающая вратарская внешность: выше нас на голову, стройный, очень сухой, легкий, длинные руки, хорошая реакция. Его взяли из Николаева именно потому, что он там зарекомендовал себя с наилучшей стороны. К тому же Лемешко оказался трудолюбивым и серьезным человеком».

В конце 1920-х ворота динамовцев защищал еще один уроженец Николаева Борис Войтенко, однако в команде надолго не задержался. Сергей Краковский? В форме «Динамо» играл в основном за дубль, а по-настоящему раскрылся в «Днепре».

Защитники: Олег Допилка (родился в 1986 г.), Денис Попов (родился в 1999 г.), Михаил Денисов (1908–1972)

Ох, как же хочется привлечь в состав динамовских николаевцев представителя третьей звездной динамовской команды Лобановского рубежа столетий Юрия Дмитрулина! Но он появился на свет в Баре, что на Виннитчине (не в итальянской Апулии!), хотя, вероятно, не только у меня ассоциируется со Снигиревкой, что на Николаевщине (этот небольшой город стал известен далеко за пределами родного края из-за жестоких боев, которые там шли в 2022 г. во время захвата этого населенного пункта россиянами, оккупации и освобождения бывшего райцентра).

А вот Олег Допилка родом из Первомайска. Этот город на севере Николаевщины частенько кличут «дождевальной столицей», ведь именно в нем расположен знаменитый завод «Фрегат», выпускающий оборудование для орошения, которое питает поля всего юга Украины. Безусловно, по основному амплуа он является центральным защитником, но при необходимости может сыграть и на любом фланге обороны. Расположу его слева. Допилка и становился чемпионом Украины в составе «Динамо», и играл в Лиге чемпионов (правда, немного), и привлекался в сборную. Однако все же в его динамовской карьере осталась какая-то недосказанность. В большей степени он проявил свои таланты в составах «Кривбасса» и «Звезды».

ФК Динамо. Олег Допилка

Родина Дениса Попова – с. Мигия Первомайского района. Это край сплавов по рекам (тамошняя байдарочная трасса занимает 2-е место в Украине по сложности), каньонов, бурных течений, крутых яров, порогов и выходов гранитных скал. И футбольная карьера Дениса изобилует крутыми порогами: чемпион мира и чемпион Украины и в то же время защитник, подвергающийся уничижительной критике за игру в клубе, то последовательный подъем по ступенькам сборных Украины разных возрастов, то его подстережет ряд травм и, как следствие, невнимание тренерского штаба главной команды страны. Однако Денису в характере не откажешь. И искренне верю, что ему все-таки по силам реализовать заложенный природным талантом потенциал. Вот бы только на этом многотрудном пути было поменьше травм, и война бы покинула нашу землю.

Уроженец столицы края корабелов Михаил Денисов защищал динамовские цвета на рубеже 1920-х – 1930-х гг. Примечательно, что Михаил Викторович свои первые матчи за киевлян провел в рамках динамиады (иногда ее называли всеукраинским смотром физической подготовки чекистов, чего уж греха таить). А результаты тех игр обескураживающие: 16:0 – победа киевлян над динамовцами из Славуты и 10:0 – победа над полтавскими одноклубниками. Принял участие Денисов и в самом главном локальном успехе киевлян конца 1920-х: 28 июля 1929 г. в советской столице киевлянами сенсационно были обыграны тамошние одноклубники – 2:1. А в 1931 г. Денисов в динамовской футболке получил «золото» Кубка Всеукраинского ПСО «Динамо», или, как еще называют тот турнир историографы, чемпионата УССР.

Полузащитники: Михаил Олефиренко (родился в 1960 г.), Валентин Прокофьев (1905–1939), Яков Борисов (1923–1996), Виктор Журавлев (1932–1996)

Михаил Олефиренко дебютировал в составе киевского «Динамо» в весьма знаковом – чемпионском – матче. В 1980 г. в поединке против московских одноклубников он на 88-й минуте заменил Владимира Веремеева при счете 2:0 в пользу киевлян, когда уже ничто не могло стать на пути динамовцев к вожделенному титулу. Таким образом, Валерий Васильевич Лобановский дал новичку испробовать чемпионство на вкус уже в самом начале карьеры. Необычный педагогический эксперимент мудрого наставника!

А начинал Олефиренко в родном Николаеве. Является воспитанником известного тренера Станислава Васильевича Байды. В 1978 г. стал чемпионом Европы среди юношей, а через год – вице-чемпионом мира среди юниоров (впереди – только Аргентина с Диего Марадоной), забив, к слову, один из голов на турнире (определенные параллели с нынешним юбиляром прослеживаются). В киевском «Динамо» играл до 1986 г. К сожалению, каждый раз в чемпионских сезонах ему не хватало количества матчей для завоевания медали (тогда медалями награждались отыгравшие по меньшей мере половину игр чемпионата). А вот серебряная медаль за сезон-82 есть в его наградной коллекции. Ну, и запомнилась мне лично игра Олефиренко в двух сухопобедных для киевлян матчах Кубка чемпионов против швейцарского «Грассхоппера» (тогда у нас писали: «Грассхопперс») осенью 1982 г.

У Валерия Высокоса в определенной степени похожая футбольная судьба с Олефиренко. И он начинал в родном Николаеве, и он является воспитанником Станислава Васильевича Байды, и он получил мировое признание на юношеском уровне (чемпион мира U-17). Но вот в «Динамо» ему повезло меньше, чем Олефиренко. В конце 1980-х играл за дубль, провел несколько матчей за киевлян в Кубке Федерации. С 1990 г. уже играл в более скромных коллективах. Да, он бы не помешал символической команде как полузащитник, однако все же обращусь за помощью в этом контексте к номинальным форвардам, имеющим куда больший опыт игры за киевское «Динамо».

Действительно, не так много полузащитников-николаевцев играло за киевское «Динамо», поэтому и приходится вспоминать игроков дубля или переводить в полузащитники нападающих. К примеру, Яков Борисов является воспитанником Владимира Ивановича Восковского, спортивной специализацией которого в большей степени был бокс, тренерской – футбол. В Киев Борисова привез лично легендарный динамовский администратор Рафаил Фельдштейн (также уроженец Николаева) еще в начале 1940-х. Однако война не позволила Борисову дебютировать в киевском «Динамо». Яков Филатович принимал непосредственное участие в боевых действиях, а в 1946 г., после того как восстановился от ранения на фронте, все же дебютировал за киевлян в чемпионате СССР. Впрочем, результативными действиями не отмечался.

Другой питомец Восковского Виктор Журавлев свой первый гол за «Динамо» забил на выезде московскому «Спартаку». Однако это был не большой повод для радости, ведь забивал николаевский киевлянин уже при счете 0:4. В дальнейшем Журавлев расписался в воротах автозаводцев (опять выездная игра!) также ближе к финальному свистку, но на этот раз его точный удар уже установил ничейный счет. В том сезоне в нападении динамовцев феерил Андрей Зазроев (в конце концов стал лучшим бомбардиром чемпионата), а Журавлев неплохо показал себя как ассистент.

В начале 1930-х в «Динамо» появился Валентин Прокофьев. Его родная позиция – левый фланг нападения. Однако расположу его чуть ниже. Легендарный динамовец Константин Шегоцкий характеризовал Прокофьева так: «Его скорости завидовали спринтеры. Начитанный, достаточно эрудированный, этот красавец был любимцем футболистов и зрителей. Всегда веселый, шутливый, Валентин и на поле сохранял чувство юмора… К сожалению, Прокофьев частенько пренебрегал спортивным режимом, и именно это в конечном итоге лишило его возможности стать ведущим футболистом, закрепиться в составе сборной СССР». Будучи игроком киевского «Динамо», Прокофьев вошел в список 33 лучших футболистов СССР под 2-м номером.

К большому сожалению, Валентина Феофановича не обошли сталинские репрессии: в 1937 г. он был арестован, приговор – 5 лет лагерей. А спустя еще два года вследствие заражения крови он ушел из жизни в 33-летнем возрасте.

Нападающие: Владимир Богданович (1928–2008), Михаил Печеный (1906–1980), Александр Сердюк (1906–1965)

Владимир Богданович родился в с. Богоявленское прямо рядом с областным центром, впоследствии эти территории вошли в городскую черту. Детство у него забрала война: сначала оказался в оккупации (и едва уцелел после одного из рейдов гитлеровцев), в дальнейшем оказался в Польше, в конце войны принял участие и в боевых действиях в Польше и Чехословакии как пулеметчик. В послевоенные годы посвятил себя футболу. Играл за ряд закавказских клубов, а когда в составе дубля ереванского «Динамо» отличился голом в воротах киевского «Динамо» в Киеве, получил приглашение из столицы Украины, которое охотно принял. И вот с начала 1950-х Богданович – игрок «Динамо». Богдасик (таким прозвищем его уважили партнеры по команде, а киевская торсида – тогда она требовала еще не так много от любимцев, как в конце ХХ ст. – охотно его подхватила) поставил эффектную точку уже в первом туре серебряного для киевлян сезона-52. В соперниках были минские динамовцы. А дальше был эффектный хет-трик Богдановича в ворота «Шахтера» (общий счет – 4:0). Участвовал Богданович и в завоевании киевским «Динамо» первого в своей истории важного общесоюзного трофея – Кубка СССР – в 1954 г. В частности, Владимир Терентьевич добросовестно отработал на поле во время финала против ереванского «Спартака». Вот как характеризовал партнера по команде уже упоминавшийся Олег Макаров: «Володя Богданович, обладая хорошим стартовым рывком, мог внезапно убежать от опекуна и косоприцельным ударом вогнать мяч именно в тот угол, который вратарь не успел прикрыть».

Первая команда Михаила Печеного в родном Николаеве носила причудливое название – «Гладиатор». Постепенно парень набирался опыта и повышал исполнительское мастерство, получил неплохую и разнообразную футбольную выучку. Сменив ряд клубов, в конце 1920-х оказался в киевском «Динамо». Начинал, как и вышеупомянутый его земляк Денисов с динамиады и астрономических счетов в играх с малоамбициозными динамовскими коллективами. А в уже упоминавшейся победе над московским «Динамо» в 1929 г. Печеный сыграл едва ли не определяющую роль. Во всяком случае, «Вечерний Киев» отмечал Печеного как одного из лучших игроков матча. Михаил Федорович стал автором голевой передачи в той игре. По окончании игровой карьеры Печеный некоторое время даже тренировал киевское «Динамо». В дальнейшем жил во Львове, где и похоронен. А на памятнике на его могиле на Яновском кладбище бросается в глаза динамовская эмблема.

Александр Сердюк по прозвищу Шульц (получил его за сходство игровой манеры со стилем латышского борца Кристиана Вейланда-Шульца, гастролировавшего с цирком в Николаеве). И он победил в динамиаде, или чемпионате УССР в 1931 г. В свое время принял участие в матче-открытии стадиона «Динамо» в Киеве.

Кстати, привлечение Сердюка, Печеного и Денисова из Николаева в киевское «Динамо» в конце 1920-х уже упоминавшийся Константин Шегоцкий в своей книге «В игре и вне игры» назвал «прекрасным пополнением». И ведь не поспоришь же! А вот как Константин Васильевич раскрывает свою точку зрения в том же литературном труде: «Михаил Печеный, левый крайний нападения, доставлял немало хлопот защитникам соперников. Крепкий, тяжеловатый, он таранил оборону, смело боролся за мяч, почти никогда не падал. Вратари опасались его пушечных ударов левой ногой. Тренировался Михаил с холодком, своих способностей не раскрывал, потому что футбол был для него, кажется, только развлечением. Я имел с ним немало мороки, потому что он не воспринимал серьезно замечаний и советов, ссылался на перегруженность учебой в строительном институте. От Шульца-Сердюка таких жалоб никогда не приходилось слышать, хотя парни учились вместе». Николаевцы в киевском «Динамо» тогда не конкурировали между собой за место в основе, хотя имели схожие игровые добродетели, а как-то органично дополняли друг друга, подпитывались энергией и поддержкой земляков.

***

Заметил, что немало николаевских киевлян стало по окончании игровой карьеры тренерами. Многие из них получили звание заслуженный тренер Украины (например, Печеный, Борисов, Богданович, само собой Лемешко). А Александр Петрович Сердюк умер, не дожив до 60-летнего возраста, во время бурного тренерского совещания в москве. Однако были и те, кто, так сказать, в гражданской жизни со временем отошел от футбола. Скажем, Журавлев работал слесарем на крупном заводе, а Денисов – в милиции.

«Болельщик у нас пылкий, южный», – рассказывал мне когда-то один из руководителей николаевской команды мастеров. Кстати, моя просьба относительно интервью там была воспринята положительно, однако не сразу, ведь сначала интервьюеры удумали, что меня, что называется, заджинсовали представители лагеря местных конкурентов, чтобы я написал об оппонентах какую-то гадость. Вдоволь посмеявшись над такой подозрительностью, я смог-таки убедить собеседников в искренности намерений, а не в желании как-то не слишком честно заработать звонкий, но грязноватый гривенник. И мы на протяжении интервью вспомнили прошлое и очертили будущее. Сейчас, десятки лет спустя, не могу сказать, что будущее стало таким, каким оно тогда виделось. Однако и определенные достижения у николаевского футбола есть. Как бы то ни было, а основным центральным защитником киевского «Динамо» ныне является уроженец Николаевщины. Успешной карьеры, Денис!

Алексей РЫЖКОВ