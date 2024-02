Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре

16 февраля бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова снялась с полуфинального матча против Иги Свентек на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

Чешка в своем Twitter объяснила причину отказа от поединка:

«К сожалению, мое тело не позволило мне сегодня выступить в полуфинале. График последних двух недель был слишком тяжелым, чтобы восстановиться после всех этих сложных матчей. Завтра у меня МРТ.

Надеюсь скоро вернуться на корт. Спасибо за всю поддержку, которую я получила в последние недели», – написала Плишкова.

До старта соревнований в Катаре, Каролина взяла титул в Клуж-Напоке (11 февраля), а уже 12 февраля провела первый матч на кортах Дохи. За 10 дней Плишкова выиграла 9 матчей в двух разных странах.

