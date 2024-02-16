WTA16 февраля 2024, 16:04 |
917
2
Плишкова снялась с матча против Свёнтек в Дохе
Ига пробилась в финал без борьбы
16 февраля 2024, 16:04 |
917
2
Чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с полуфинала турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Там она должна была сыграть против первой ракетки мира Ига Свёнтек.
Официальная причина снятия – травма поясницы. Плишкова до этого выиграла 9 матчей подряд за 9 дней.
Таким образом, Свёнтек выходит в финал без борьбы и встретится с победительницей матча Елена Рыбакина – Анастасия Павлюченкова.
Отметим, что Свёнтек – действующая чемпионка турнира в Дохе.
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Комментарии 2
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Що це за прокляття долі! А я уже на Кароліну ставку зробив.
І знялася, і травма попереку, і не народжувала. Бо тут вічний плач Ярославни, що травмуються і знімаються тільки наші.
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