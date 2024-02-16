Плишкова снялась с матча против Свёнтек в Дохе

Чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с полуфинала турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Там она должна была сыграть против первой ракетки мира Ига Свёнтек.

Официальная причина снятия – травма поясницы. Плишкова до этого выиграла 9 матчей подряд за 9 дней.

Таким образом, Свёнтек выходит в финал без борьбы и встретится с победительницей матча Елена Рыбакина – Анастасия Павлюченкова.

Отметим, что Свёнтек – действующая чемпионка турнира в Дохе.