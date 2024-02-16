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  4. Плишкова снялась с матча против Свёнтек в Дохе
WTA
16 февраля 2024, 16:04 |
917
2

Плишкова снялась с матча против Свёнтек в Дохе

Ига пробилась в финал без борьбы

16 февраля 2024, 16:04 |
917
2
Плишкова снялась с матча против Свёнтек в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Чешская теннисистка Каролина Плишкова снялась с полуфинала турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Там она должна была сыграть против первой ракетки мира Ига Свёнтек.

Официальная причина снятия – травма поясницы. Плишкова до этого выиграла 9 матчей подряд за 9 дней.

Таким образом, Свёнтек выходит в финал без борьбы и встретится с победительницей матча Елена Рыбакина – Анастасия Павлюченкова.

Отметим, что Свёнтек – действующая чемпионка турнира в Дохе.

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WTA Доха Каролина Плишкова Ига Свёнтек
Источник WTA
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Комментарии 2
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Ivan456
Що це за прокляття долі! А я уже на Кароліну ставку зробив.
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Elis
І знялася, і травма попереку, і не народжувала. Бо тут вічний плач Ярославни, що травмуються і знімаються тільки наші. 
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