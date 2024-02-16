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  4. ФОТО. Неймар вернулся в Саудовскую Аравию и начал курс реабилитации
Саудовская Аравия
16 февраля 2024, 09:41 |
342
0

ФОТО. Неймар вернулся в Саудовскую Аравию и начал курс реабилитации

Бразилец полностью восстановится не раньше августа

16 февраля 2024, 09:41 |
342
0
ФОТО. Неймар вернулся в Саудовскую Аравию и начал курс реабилитации
ФК Аль-Хиляль. Неймар

Звездный форвард «Аль-Хиляля» Неймар прилетел из родной Бразилии в Саудовскую Аравию на частном самолете, чтобы приступить к реабилитации после тяжелой травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба из Эр-Рияда, бразилец будет проходить курс восстановительных тренировок на клубной базе.

Напомним, в октябре прошлого года Неймар получил в расположении сборной травму передней крестообразной связки и разрыв мениска колена. Ожидается, что он восстановится не раньше августа. До того, как получить травму, бразилец успел сыграть за «Аль-Хиляль» пять матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

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Неймар травма колена реабилитация Аль-Хиляль
Источник ФК Аль-Хиляль
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