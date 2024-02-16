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  4. ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
Лига Европы
16 февраля 2024, 09:19 |
1807
0

ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ

Эгиналду может получить индивидуальную награду

16 февраля 2024, 09:19 |
1807
0
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Поздний гол бразильского вингера донецкого «Шахтера» Эгиналду в ворота французского «Марселя» претендует на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.

На 90+3 минуте, когда «горняки» уступали провансальцам со счетом 1:2, 19-летний футболист во впечатляющем прыжке замкнул навес Александра Зубкова, чем принес своей команде ничью.

Также в список номинантов попали забитые мячи Мауро Икарди («Галатасарай»), Рафаэля Леау («Милан») и Анжело Пресьядо («Спарта» Прага).

ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Эгиналду Мауро Икарди Рафаэл Леау Галатасарай Милан Спарта Прага
Источник УЕФА
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