Поздний гол бразильского вингера донецкого «Шахтера» Эгиналду в ворота французского «Марселя» претендует на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.

На 90+3 минуте, когда «горняки» уступали провансальцам со счетом 1:2, 19-летний футболист во впечатляющем прыжке замкнул навес Александра Зубкова, чем принес своей команде ничью.

Также в список номинантов попали забитые мячи Мауро Икарди («Галатасарай»), Рафаэля Леау («Милан») и Анжело Пресьядо («Спарта» Прага).

ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ

Preciado precision.

Effortless from Rafael Leão.

DRAMA provided by Icardi & Eguinaldo!



Which goal gets your vote?@Heineken || #UELGOTW || #UEL