ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
Эгиналду может получить индивидуальную награду
Поздний гол бразильского вингера донецкого «Шахтера» Эгиналду в ворота французского «Марселя» претендует на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.
На 90+3 минуте, когда «горняки» уступали провансальцам со счетом 1:2, 19-летний футболист во впечатляющем прыжке замкнул навес Александра Зубкова, чем принес своей команде ничью.
Также в список номинантов попали забитые мячи Мауро Икарди («Галатасарай»), Рафаэля Леау («Милан») и Анжело Пресьядо («Спарта» Прага).
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
Preciado precision.— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 15, 2024
Effortless from Rafael Leão.
DRAMA provided by Icardi & Eguinaldo!
Which goal gets your vote?@Heineken || #UELGOTW || #UEL
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