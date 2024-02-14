Гол Роналду принес победу Аль-Наср в матче плей-офф азиатской ЛЧ
14 февраля состоялись 4 первых поединка стадии 1/8 финала
Вечером 14 февраля состоялись 4 первых поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
Гол Криштиану Роналду принес победу Аль-Наср в первом матче против клуба Аль-Фейха (1:0).
Португальский форвард сыграл в стенку с Марсело Брозовичем и отличился точным ударом на 81-й минуте матча.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Роналду за Аль-Наср
Еще 4 первых поединка стадии 1/8 финала пройдут 15 февраля. Ответные матчи запланированы на 20–22 февраля.
Лига чемпионов Азии
1/8 финала, 14 февраля
Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:1
Гол: Роналду (ассист: Брозович), 81
Чонбук (Южная Корея) – Пхохан (Южная Корея) – 2:0
Голы: Эрнадес, 17, Ан Хьюн-Бом, 64
Бангкок Юнайтед (Таиланд) – Йокогама Маринос (Япония) – 2:2
Голы: Селанон, 35, Эйд Махмуд, 90+2 – Элбер, 18, Ватанабе, 24
Насаф Карши (Узбекистан) – Аль-Айн (ОАЭ) – 0:0
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CRISTIANO RONALDO HAS SCORED HIS FIRST GOAL OF 2024! pic.twitter.com/Cc4kQVeFh9— TC (@totalcristiano) February 14, 2024
Cristiano Ronaldo with a brand new celebration 🤩🇵🇹 pic.twitter.com/gaasuSlfRz— CentreGoals. (@centregoals) February 14, 2024
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