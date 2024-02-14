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Саудовская Аравия
14 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:40
703
0

Гол Роналду принес победу Аль-Наср в матче плей-офф азиатской ЛЧ

14 февраля состоялись 4 первых поединка стадии 1/8 финала

14 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:40
703
0
Гол Роналду принес победу Аль-Наср в матче плей-офф азиатской ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 14 февраля состоялись 4 первых поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Гол Криштиану Роналду принес победу Аль-Наср в первом матче против клуба Аль-Фейха (1:0).

Португальский форвард сыграл в стенку с Марсело Брозовичем и отличился точным ударом на 81-й минуте матча.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Роналду за Аль-Наср

Еще 4 первых поединка стадии 1/8 финала пройдут 15 февраля. Ответные матчи запланированы на 20–22 февраля.

Лига чемпионов Азии

1/8 финала, 14 февраля

Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:1

Гол: Роналду (ассист: Брозович), 81

Чонбук (Южная Корея) – Пхохан (Южная Корея) – 2:0

Голы: Эрнадес, 17, Ан Хьюн-Бом, 64

Бангкок Юнайтед (Таиланд) – Йокогама Маринос (Япония) – 2:2

Голы: Селанон, 35, Эйд Махмуд, 90+2 – Элбер, 18, Ватанабе, 24

Насаф Карши (Узбекистан) – Аль-Айн (ОАЭ) – 0:0

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Лига чемпионов Азии Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха Марцело Брозович Чонбук Хюндай Моторс Пхохан Стилерс Бангкок Юнайтед Йокогама Маринос Насаф Аль-Айн
Источник Sport.ua
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