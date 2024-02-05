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  4. Ключевой игрок Манчестер Юнайтед получил еще одну тяжелую травму
Англия
05 февраля 2024, 19:35 |
654
0

Ключевой игрок Манчестер Юнайтед получил еще одну тяжелую травму

Лисандро Мартинес пропустит полтора-два месяца

05 февраля 2024, 19:35 |
654
0
Ключевой игрок Манчестер Юнайтед получил еще одну тяжелую травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

Ключевой центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил еще одну тяжелую травму. У него растяжение коллатеральной связки колена.

Операция 26-летнему аргентинцу не понадобится. Сроки восстановления – полтора-два месяца.

Это уже вторая тяжелая травма Мартинеса в нынешнем сезоне. В октябре он перенес операцию из-за травмы стопы. Защитник вернулся в середине января и успел провести четыре матча, прежде чем снова оказался в лазарете.

Суммарно Мартинес принял участие в 10 матчах за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, в которых отличился 1 ассистом.

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Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед травма травма колена
Источник Twitter
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