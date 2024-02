Ключевой игрок Манчестер Юнайтед получил еще одну тяжелую травму

Ключевой центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил еще одну тяжелую травму. У него растяжение коллатеральной связки колена.

Операция 26-летнему аргентинцу не понадобится. Сроки восстановления – полтора-два месяца.

Это уже вторая тяжелая травма Мартинеса в нынешнем сезоне. В октябре он перенес операцию из-за травмы стопы. Защитник вернулся в середине января и успел провести четыре матча, прежде чем снова оказался в лазарете.

Суммарно Мартинес принял участие в 10 матчах за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, в которых отличился 1 ассистом.

