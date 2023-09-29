У МЮ новые проблемы. Ключевой игрок выбыл на длительный срок из-за травмы

Основной центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил тяжелую травму стопы и выбыл на длительный срок, сообщает официальный сайт английского клуба.

Это уже не первый случай такого повреждения у 25-летнего аргентинца. В апреле этого года он также травмировался, из-за чего пропустил несколько месяцев. Издание The Athletic считает, что в этот раз срок восстановления Личи будет составлять около 3 месяцев.

В этом сезоне на счету Лисандро Мартинеса 6 матчей за «МЮ», в которых он отметился 1 голевой передачей, а также 1 раз забил гол. Правда, в свои ворота. Случилась эта досадная ситуация в игре с «Тоттенхэмом» (0:2).