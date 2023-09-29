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  4. У МЮ новые проблемы. Ключевой игрок выбыл на длительный срок из-за травмы
Англия
29 сентября 2023, 15:08 |
513
0

У МЮ новые проблемы. Ключевой игрок выбыл на длительный срок из-за травмы

Лисандро Мартинес может пропустить 3 месяца

29 сентября 2023, 15:08 |
513
0
У МЮ новые проблемы. Ключевой игрок выбыл на длительный срок из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

Основной центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил тяжелую травму стопы и выбыл на длительный срок, сообщает официальный сайт английского клуба.

Это уже не первый случай такого повреждения у 25-летнего аргентинца. В апреле этого года он также травмировался, из-за чего пропустил несколько месяцев. Издание The Athletic считает, что в этот раз срок восстановления Личи будет составлять около 3 месяцев.

В этом сезоне на счету Лисандро Мартинеса 6 матчей за «МЮ», в которых он отметился 1 голевой передачей, а также 1 раз забил гол. Правда, в свои ворота. Случилась эта досадная ситуация в игре с «Тоттенхэмом» (0:2).

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Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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