ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси продолжит карьеру в Фулхэме
Армандо Бройя отправился в аренду
Лондонский «Фулхэм» официально объявил об аренде албанского нападающего «Челси» Армандо Бройи.
Отмечается, что переход 22-летнего нападающего состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, «дачники» заплатят «синим» 4 миллиона фунтов стерлингов за эту сделку.
В первой половине этой кампании Армандо Бройя провел 19 матчей за «Челси», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
It's official! ✅@armandobroja9 joins us on Deadline Day. 🇦🇱— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 2, 2024
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