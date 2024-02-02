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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси продолжит карьеру в Фулхэме
Англия
02 февраля 2024, 12:32 |
1192
1

ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси продолжит карьеру в Фулхэме

Армандо Бройя отправился в аренду

02 февраля 2024, 12:32 |
1192
1
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Челси продолжит карьеру в Фулхэме
ФК Фулхэм. Армандо Бройя

Лондонский «Фулхэм» официально объявил об аренде албанского нападающего «Челси» Армандо Бройи.

Отмечается, что переход 22-летнего нападающего состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, «дачники» заплатят «синим» 4 миллиона фунтов стерлингов за эту сделку.

В первой половине этой кампании Армандо Бройя провел 19 матчей за «Челси», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Фулхэм трансферы аренда игрока Челси трансферы АПЛ Армандо Бройя
Источник ФК Фулхэм
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Комментарии 1
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Александр
У мудрика сложный контракт и бешенная зарплата.Иначе его бы выкинули из челси раньше брои .
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