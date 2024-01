ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шерифа стал одноклубником Малиновского

Итальянский «Дженоа» подписал контракт с 21-летним нигерийским форвардом Давидом Анкейе.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, за футболиста «грифоны» выложили 2,5 млн евро.

Отметим, что последним клубом африканца был молдавский «Шериф», за который Давид выступал с начала сезона-2023/2024. В составе тираспольцев нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.

📝 David Ankeye è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante nigeriano, nato a Port-Harcourt il 22/05/2002, arriva dallo Sheriff Tiraspol a titolo definitivo. Vanta 10 presenze e 3 reti in Europa League e 2 presenze nelle qualificazioni alla Champions League. Welcome to Genoa,… pic.twitter.com/Q379Yd97pP