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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шерифа стал одноклубником Малиновского
Италия
31 января 2024, 13:50 |
540
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шерифа стал одноклубником Малиновского

В составе молдавского клуба Давид Анкейе сыграл в нынешнем сезоне 25 матчей

31 января 2024, 13:50 |
540
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шерифа стал одноклубником Малиновского
ФК Дженоа. Давид Анкейе

Итальянский «Дженоа» подписал контракт с 21-летним нигерийским форвардом Давидом Анкейе.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, за футболиста «грифоны» выложили 2,5 млн евро.

Отметим, что последним клубом африканца был молдавский «Шериф», за который Давид выступал с начала сезона-2023/2024. В составе тираспольцев нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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Шериф Тирасполь Дженоа трансферы трансферы Серии A Руслан Малиновский
Источник ФК Дженоа
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