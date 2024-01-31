ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Шерифа стал одноклубником Малиновского
В составе молдавского клуба Давид Анкейе сыграл в нынешнем сезоне 25 матчей
Итальянский «Дженоа» подписал контракт с 21-летним нигерийским форвардом Давидом Анкейе.
Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, за футболиста «грифоны» выложили 2,5 млн евро.
Отметим, что последним клубом африканца был молдавский «Шериф», за который Давид выступал с начала сезона-2023/2024. В составе тираспольцев нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.
📝 David Ankeye è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante nigeriano, nato a Port-Harcourt il 22/05/2002, arriva dallo Sheriff Tiraspol a titolo definitivo. Vanta 10 presenze e 3 reti in Europa League e 2 presenze nelle qualificazioni alla Champions League. Welcome to Genoa,… pic.twitter.com/Q379Yd97pP— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 31, 2024
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