Мудрик стал худшим вингером АПЛ по важному показателю
Украинский вингер «Челси» в среднем теряет мяч 39 раз из 100 касаний
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в среднем теряет мяч 39 раз в расчете на 100 касаний, сообщает журналист авторитетного The Athletic Лиам Твоми.
Отмечается, что среди атакующих полузащитников Английской Премьер-лиги, которые сыграли в этом сезоне более 500 минут, 23-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» является худшим по показателю потерь на 100 касаний.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 23 матча за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик является одним из лучших вингеров АПЛ по количеству успешных продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут.
Mudryk has lost possession 39 times per 100 touches in 2023-24, also the worst rate of any attacking midfielder or winger with more than 500 minutes played in the league.— Expensive (@CFCExpnsi) January 29, 2024
~ @liam_twomey | The Athletic pic.twitter.com/VGLL890rhD
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