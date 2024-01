Мудрик стал худшим вингером АПЛ по важному показателю

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в среднем теряет мяч 39 раз в расчете на 100 касаний, сообщает журналист авторитетного The Athletic Лиам Твоми.

Отмечается, что среди атакующих полузащитников Английской Премьер-лиги, которые сыграли в этом сезоне более 500 минут, 23-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» является худшим по показателю потерь на 100 касаний.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 23 матча за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик является одним из лучших вингеров АПЛ по количеству успешных продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут.

Mudryk has lost possession 39 times per 100 touches in 2023-24, also the worst rate of any attacking midfielder or winger with more than 500 minutes played in the league.



~ @liam_twomey | The Athletic pic.twitter.com/VGLL890rhD