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  4. Мудрик стал худшим вингером АПЛ по важному показателю
Англия
29 января 2024, 15:08 |
1021
4

Мудрик стал худшим вингером АПЛ по важному показателю

Украинский вингер «Челси» в среднем теряет мяч 39 раз из 100 касаний

29 января 2024, 15:08 |
1021
4
Мудрик стал худшим вингером АПЛ по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в среднем теряет мяч 39 раз в расчете на 100 касаний, сообщает журналист авторитетного The Athletic Лиам Твоми.

Отмечается, что среди атакующих полузащитников Английской Премьер-лиги, которые сыграли в этом сезоне более 500 минут, 23-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» является худшим по показателю потерь на 100 касаний.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 23 матча за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик является одним из лучших вингеров АПЛ по количеству успешных продвижений мяча к воротам соперника за 90 минут.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Источник The Athletic
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
и этот показатель снова показывает что Мудрык не понимает тактики и построения команд.
он получает мяч и или отдает его в никуда, или пытается убежать во фланг, что часто тоже заканчивается ничем 
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+7
mostepicfail
а потім буде "партнери несправедливо його не бачать і ігнорують, тренери(4!!!) не можуть підібрати до Мудрика ключик і розкрити його!"
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+3
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Octopus
В этом весь Мудрик. В чем-то лучший, а в чем-то худший. 
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0
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